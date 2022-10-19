Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Siberay Programı çerçevesinde “Siber Suçlarla Mücadele” konulu konferans gerçekleştirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Siberay Programı çerçevesinde “Siber Suçlarla Mücadele” konulu konferans gerçekleştirildi.

Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, Dil ve Edebiyat Topluluğu ve Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan “Siber Suçlarla Mücadele” konulu konferans gerçekleştirildi. Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Metin Gani Tapan ve Arş. Gör. Yusuf Bahadır Yıldız’ın yönlendiriciliğinde başlayan program, Kilis Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden Komiser Mehmet Yayıcı ve Polis Memuru Mahmut Açıkgöz’ün sunumuyla devam etti. Genelde sosyal medya, sosyal medya kullanımı, siber güvenlik, gizlilik ve siber suçlarda yasal süreçler hakkında detaylı bir bilgi aktarımının yapıldığı programda, özelde ise teknoloji bağımlılığı, şifre güvenliği, sosyal medyanın hayattaki yeri, sosyal medyada yer alan veri türleri ve bu verilere ulaşılabilirlik, kişisel bilgilerin çalınması ile bilgilerin başka bir suç iş/işlemlerinde kullanımı, online yapılan alışverişlerde dikkat edilmesi gereken hususlar, sanal ortamda güvenlik, suçların gerçekleşmeden engellenmesi gibi konular örneklerle aktarıldı. Sanal ortamda güvenliğin sağlanması noktasında tavsiyelerin de yer aldığı program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.