Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkın sağlıklı gıdaya uluşabilmesi amacıyla Dicle Üniversitesi çevresinde bulunan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı gıda denetim ekipleri, Dicle Üniversitesi çevresinde bulunan kantin, kafe, lokanta ve çay ocaklarına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde işletmeciler satılmaması gereken ürünler hakkında bilgilendirilirken, uyulması gereken kurallar hatırlatıldı. Halkın güvenli gıdaya erişimini kolaylaştırmak için denetimlere devam eden ekipler, iş yerlerini teknik, fiziki ve hijyenik yönünde kontrol ederek, eksiği olan iş yerlerine süre verilerek durum tespit tutanağı tuttu. İş yerlerinde bulunan son kullanma tarihi geçmiş ürünlere ise el konularak işletmeler hakkında yasal işlem uygulandı.

Denetimlerde, eksiklikleri tespit edilen iş yerlerine gerekli düzeltmelerin yapılmaması durumunda yasal işlemler uygulanacağı uyarısı yapıldı.