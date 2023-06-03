Kırşehir’de inşaatına başlanan yeni Devlet Hastanesi hakkında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde (KAEÜ) değerlendirme toplantısı yapıldı.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kırşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Ertan Değirmencioğlu ve beraberinde bulunan heyet toplantıda bir araya geldi. Rektörlük makamında gerçekleşen toplantıda, merkez yerleşkede yapımına başlanan 400 yataklı Kırşehir Devlet Hastanesi’nin inşaatı hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. 400 yataklı Kırşehir Devlet Hastanesi projesiyle ilgili yapılan çalışmalar ve son durum hakkında bilgiler veren İl Sağlık Müdürü Dr. Ertan Değirmencioğlu, 400 Yataklı Kırşehir Devlet Hastanesinin 2017 yılında 150 yataklı ek bina olarak yatırım planına alındığını belirtti. Değirmencioğlu, konuşmasında; “Proje hakkında plan değişikliği tamamlandı ve ifraz çalışmaları tamamlanarak 2021/432628 ihale kayıt numarası ile 31 Ağustos 2021 tarihinde proje ihalesi yapıldı. Yüklenici ile sözleşme imzalanarak çizim aşamasına geçildi, proje çizim işlemleri tamamlandı ve 15 Şubat 2023 tarihinde yapım ihalesi yapılarak teklif değerlendirmesi de tamamlandı" dedi.

Kırşehir’in en önemli ihtiyaçlarından biri olan sağlık hizmetlerinde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi olarak çok sayıda projeye imza attıklarını anlatan Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversite merkez yerleşke içerisinde yer alacak Kırşehir Devlet Hastanesinin şehir ve üniversite için çok önemli olduğunu belirtti.