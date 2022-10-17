Menteşe Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen ‘Kent Yoksulluğu ve Eğitim’ konulu panel Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Menteşe Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen ‘Kent Yoksulluğu ve Eğitim’ konulu panel Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Panele Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, MSKÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Emine Çil ve panelistler katıldı.

Panelin açılış konuşmalarını yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Bugün hocalarımız Muğla’mızın sadece merkezden göründüğü gibi değil, kentsel sit alanında, göç alan bölgelerde ve kırsal mahallelerde yaptığı çalışmalar ile eğitimle ilgi yaşanan sıkıntıların sonuçlarını bizlerle paylaşacaklar. Pandemi dönemi de gösterdi ki kırsal mahallelerde okuyan çocuklarımız hiçbir eğitime ulaşamazken, şehirdeki çocuklar özel hocalar ile eğitimlerine devam edebildiler. Ekonomik durumu iyi olan ailelerin çocukları anaokulundan, ilkokuldan başlayarak üniversiteyi bitirinceye dek özel okullara, koleje gidebiliyorlar. Ama günümüzde ve son yıllardaki yoksulluk göz önüne alındığında kırsal kesimdeki herhangi bir ailenin çocuğun eğitim alabilmesi mümkün olmamaktadır. Eğitimdeki eşitsizlikte bir uçurum oluştu. Hâlbuki eğitimin eşit olması gerekiyor. Devletin eğitimi eşit bir şekilde dağıtması gerekiyor. Bugün gerçekleştirilen panelin bizlere eğitim konusunda yol göstereceğine inanıyorum. Üniversitemize, eğitim fakültemize ve değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bugün hem kent ve üniversite işbirliği ile noktasında hem de çocuklarımızın geleceğini ilgilendiren eğitim hakkında değerli hocalarımızla birlikte olduk. Büyükşehir Belediyemiz ile de pandemi sürecinde her zaman olduğu gibi birlikte çalıştık. Osman Başkanımıza bu anlamda destekleri için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.” dedi. Panelde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, çalışmanın çok önemli olduğunu belirterek, “Bu önemli çalışmanın sivil toplum kuruluşları ile yapılması çok önemli ama yerel yönetimlerle yapılması çok değerli ve çok daha etkili olacaktır. Umarım bundan sonra üniversitemiz ve öğrencilerimizle birlikte çok daha fazla projeye imza atarız. Değerli öğretim üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü böylesi önemli bir çalışmayı gerçekleştirdiler ve bir sonuç ortaya çıkardılar. Bu sonuçlara göre nedir aksaklığımız? neyi eksik yapıyoruz? Neyi daha iyi yapmak için hangi düzenlemeleri yapmamız gerekiyor? Onları değerlendirme imkânı olacak. Bu bizim için değerli. Kentsel yoksulluk niye oluşuyor diye baktığımızda düzensiz göç, düzensiz sanayileşme, düzensiz eğitim ve istihdam politikasının yoksulluk açısından negatif etkiye neden olduğunu düşünüyorum” dedi.

MSKÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Emine Çil ise çalışmanın çok önemli bir veri oluşturduğunu belirterek, “Meslektaşlarımın bu çalışması eğitimdeki eşitsizliğe yönelik örnek bir çalışma olmuştur. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler ile daha çok işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

Panel Prof. Dr. Kasım Yıldırım moderatörlüğünde devam etti. Ekonomik durumların eğitim gören çocuklar üzerinde etkileri, eğitimcilerin dezavantajlı öğrencilere yaklaşımları gibi konuların konuşulduğu panelde, Prof. Dr. Vural Hoşgörür: (Sınıfta İstenmeyen Davranışların Önlenmesi ve İletişim), Doç. Dr. Tuğba Hoşgörür: (Öğretmen Desteği), Doç. Dr. Perihan Korkut: (Proje Müdahale Programından Dışlanmanın Önlenmesi Çalışmalarına Bir Örnek), Dr. Öğr. Üyesi Mine Kizir: (Özel Gereksinimli Öğrencilere Yönelik Farkındalık), Dr. Öğr. Üyesi Sergender Serzer: (Dezavantajlı Öğrencilere Yaklaşımda Öğretmenlere Öneriler) konulu çalışmalarını katılımcılarla paylaştı.