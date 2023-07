Uluslararası standartlarda eğitim vererek ülkenin sosyal ve ekonomik açıdan kalkınmasında önemli roller üstlenen bireyler yetiştiren Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, 5 fakülte, 3 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve 1 enstitü ile dünya üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

İsmini, Selçuklular tarafından 1251 yılında yaptırılan ve Anadolu’daki ilk Vakıf Yükseköğretim Kurumu niteliğindeki Karatay Medresesi ile Türkiye’nin en köklü ticaret odalarından biri olan Konya Ticaret Odası’ndan alan KTO Karatay Üniversitesi, ulusal ve uluslararası hedeflerine emin adımlarla ilerleyerek ülkenin sosyal ve ekonomik açıdan kalkınmasında önemli roller üstlenen bireyler yetiştiriyor.

KTO Karatay, nitelikli eğitimi ve geniş kampüs alanlarıyla ön planda

KTO Karatay Üniversitesi, 5 fakülte, 3 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve 1 enstitü ile yerelde ve ulusalda tüm insanlığa fayda sağlayan, teoride olduğu gibi pratikte de güçlü yönleriyle nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi kendine görev edinmiş bir vakıf üniversitesi. 65 ülkeden 750’si uluslararası öğrenci olmak üzere 9 bin öğrencisi, 400 akademisyeni ve 9 bin 500’den fazla mezunu ile dünya standartlarında eğitim vermek için çalışmalarına devam ediyor. Konya Ticaret Odası’ndan aldığı güçle, iş dünyasının ihtiyaçlarına odaklanılarak gerçekleştirilen iş birlikleri sayesinde öğrencilerin kariyerlerine önemli adımlar atmaları sağlanıyor. Selçuklu ve modern mimarinin harmanlandığı Merkez Kampüsü, Konya Eğribayat’ta yer alan ve pilot adaylarının yetiştiği Hava Parkı ile Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsü (KTOTEK) içerisinde yer alan Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu ile Akıllı Teknolojiler Merkezi, KTO Karatay Üniversitesi’nin güçlü yönlerini gözler önüne seriyor. KTO Karatay Üniversitesi bugün, 97 bin 553 metrekaresi kapalı, 435 bin 76 metrekaresi açık olmak üzere toplam 532 bin 629 metrekare alana sahip.

KTO Karatay Üniversitesi dünya sıralamalarında

Dünyanın en etkili üniversitelerinin sıralandığı Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan 2023 dünya üniversiteleri etki sıralamaları sonuçlarında (The Impact Raking 2023) KTO Karatay Üniversitesi, Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında “Erişilebilir ve Temiz Enerji” kategorisinde 2. sırada, “Sağlık ve Kaliteli Yaşam” kategorisinde 8. sırada, “Sanayi, İnovasyon ve Altyapı” kategorisinde ise 15. sırada yer alarak en iyi üniversiteler arasında gösterildi. Dünyada saygın bir derecelendirme kuruluşu olan SC Imago Laboratories tarafından Scopus ile ortaklaşa yayınlanan, araştırma odaklı çalışmalar yapan kurumların yer aldığı küresel bir sıralama olan SC Imago Institutions Rankings (SIR), 2022 dünya üniversite sıralama sonuçlarına göre KTO Karatay Üniversitesi, Fizik ve Astronomi alanında dünyada 691., Orta Doğu ülkeleri arasında 129., OECD ülkeleri arasında 599. ve Türkiye’de 38. sırada yer aldı. 4 farklı kategori altında gruplandırılan (genel, araştırma, inovasyon ve toplumsal etki) 2022 sıralama sonuçlarına göre ise genel kategoride 757. sırada, araştırma kategorisinde 458. sırada, inovasyon kategorisinde 434. sırada ve toplumsal etki kategorisinde 248. sıraya girmeyi başardı. Tüm dünyadaki yükseköğretim kurumlarını boyut, görünürlük, açıklık ve mükemmeliyet göstergeleri üzerinden değerlendiren Webometrics Dünya Üniversite Sıralamalarında (Webometrics Ranking of Universities) KTO Karatay Üniversitesi, dünyada sıralamaya giren 12 bin üniversite arasında 3 bin 743, Avrupa’daki 6 bin 36 üniversite arasında bin 155. sırada yer alarak birçok üniversiteyi geride bırakmayı başardı.

Havacılığın yıldızları KTO Karatay’da yetişiyor

KTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan Pilotaj Bölümü, ülkenin havacılık sektörünün gelişimine katkıda bulunuyor ve pilot ihtiyacını karşılıyor. Kendi hava parkı, filosu, teknik bakım altyapısı ve uçuş eğitmenleri ile Türkiye’nin en modern tesislerinden birine sahip olan KTO Karatay Üniversitesi çatısı altında, uluslararası düzeyde lisans eğitimi veriliyor. Öğrenciler, bin 200 metre çim pist, bin 500 metre asfalt pist, bin 500 metre taksi yolu, uçak bakım hangarı,7 adet eğitim uçağı, 4 adet planör ve 1 adet çeker uçak ile tam donanımlı hava meydanında, gerçek bir uygulama eğitimi görüyor. Uluslararası standartlarda pilot yetiştiren KTO Karatay Üniversitesi, son teknolojiye sahip simülasyon cihazı ve araçlar ile öğrencilerin eğitim almalarını sağlıyor. Ayrıca paraşütlü eğitim uçaklarıyla yaşanabilecek kazaların önüne geçmeyi hedefleyen KTO Karatay Üniversitesi, geleceğin pilot adayı öğrencilerinin güvenliklerine, üst düzeyde önem veriyor. KTO Karatay Üniversitesi Pilotaj Bölümü mezunları, 4 yıllık üniversite diplomasına ek olarak Sivil Havacılık Organizasyonu onaylı Ticari Hava Yolu Pilotu lisansına da (ICAO) sahip oluyor.

Türkiye’de Akıllı Teknolojiler Merkezi’ne sahip tek üniversite

Türkiye’nin Akıllı Teknolojiler Merkezi’ne sahip tek üniversitesi olan KTO Karatay Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencilerine yenilikçi bir eğitim ortamı sunuyor. Bu sayede öğrenciler, ileri teknolojiye dayalı projeler geliştirerek, sektördeki ihtiyaçlara uyum sağlayabilecek yetkinlikler kazanıyor. KTO Karatay Üniversitesi’nin çoklu araştırma imkanları sayesinde, Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsünde (KTOTEK) yeni teknolojilerin geliştirilmesi, bilgisayar yazılımları gibi konularda öğrencilere öncülük ediliyor. Bilimsel araştırmaları destekleyen ve teşvik eden KTO Karatay Üniversitesi, öğrencilerin çeşitli araştırmalar yaparak yeni bulgular ve bilimsel çıktılar elde etmesini sağlıyor.

KTO Karataylı mühendislik öğrencileri, başarıyı Model Fabrika’da yakalıyor

Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsü bünyesinde faaliyete geçen Model Fabrika, bilgi teknolojilerinin verimli ve yoğun kullanılması, bilgilerin elektronik ortama taşınması gibi süreçlerde KTO Karataylılara bilimsel fayda sunuyor. Model Fabrika’da, KTO Karataylı başarılı Endüstri, Makine, Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri de görev alarak üretim gerçekleştiren firmaların verimliliklerine katkı sağlıyor.

Teknolojik ilerlemeyi destekleyen üniversite

KTO Karatay Üniversitesi, güncel teknolojik ürünler üreterek araştırma geliştirme faaliyetleriyle dünya çapında projelere imza atıyor. Üniversite, teknolojinin hızla ilerlediği çağa uyum sağlayan modern laboratuarlara sahip. Alanında uzman akademisyenlerden oluşan bir kadro ile güçlü projeler yürüten KTO Karatay Üniversitesi, en yeni teknolojileri kullanarak bilimsel ve teknolojik ilerlemeyi desteklemeyi hedefliyor. Öğrencilerin bu gelişmeleri yakından takip edebilmesi, aktif olarak katılım sağlayabilmesi için hızlı ve güvenli internet sistemi, modern ve yüksek teknolojik bilgisayarlar, diledikleri zaman erişebilecekleri dijital ekranlar gibi teknolojik altyapıyı sunuyor.

Uluslararası iş birlikleri ve yüksek kaliteli eğitim imkanları

KTO Karatay Üniversitesi, birçok farklı alanda sağladığı imkanlarla öğrencilerinin uluslararası düzeyde deneyim kazanmasını ve kariyerlerini güçlendirmesini destekliyor. Üniversite, öğrencilerin dil becerilerini geliştirmeleri için 8 farklı yabancı dil seçeneği sunuyor. Bu sayede öğrenciler, dünya çapında iletişim becerilerini geliştirme şansı elde ederken, kültürlerarası etkileşimlerini de artırıyor. Ayrıca öğrenciler, Erasmus+ Programı ve IAESTE Staj Programı gibi uluslararası projelerle yurt dışında eğitim ve staj imkanına sahip oluyor.

Ulusal ve uluslararası alanda üstün başarılar

KTO Karatay Üniversitesi, uluslararası standartlarda eğitim veren, proje odaklı eğitim anlayışının yaygın olduğu bir üniversite. Yaklaşık 65 ülkeden 750 uluslararası öğrenciye kapılarını açan KTO Karatay Üniversitesi, dünya üniversitesi olma yolundaki çalışmalarına ara vermeden devam etmeyi ve uluslararası alanda her zaman en iyiye ulaşmayı hedefliyor. Türkiye Ulusal Ajansı sonuçlarına göre KTO Karatay Üniversitesi Erasmus+ hibe iadesi yapmayan kurumlar arasında 2. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı ve öğrencilerinin uluslararası alandaki çalışmalarını destekledi. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2022/1 dönemi çerçevesinde KTO Karataylı öğrencilerin projeleri yüzde 90 oranında kabul edildi. KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü, İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) tarafından yapılan incelemeler sonucunda akreditasyon almaya hak kazandı. Bu başarısıyla Türkiye’de ilk ve tek İLEDAK’tan akredite edilen Grafik Tasarımı Bölümü oldu. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2023 İstanbul’da ‘Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda KTO Karataylıların ürettiği elektrikli araç “Gece” ‘İvmeleme Yarışı Kategorisinde başarı elde ederek 3. oldu. KTO Karatay Üniversitesi, kalite yönetimi konusundaki yaptığı çalışmalar ve paydaşlarına sağladığı iş sağlığı ve güvenliği standartları sayesinde ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesini almaya hak kazandı. Bu belge ile tüm birimleri Türkiye’de tescillenen ilk üniversite oldu. KTO Karatay Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı “2023 Engelsiz Üniversiteler Ödülleri” çerçevesinde “Mekanda Erişebilirlik Turuncu Bayrak Ödülü” alan üniversiteler arasında yer alarak, bu başarısı ile bir kez daha adından söz ettirdi.

Mezun istihdamı oranlarında büyük başarı

KTO Karatay Üniversitesi’nin sahip olduğu güçlü insan kaynağı yapısı, fiziksel gelişimi, tüm birimlerinde gözettiği toplam kalite anlayışı, uluslararasılaşma politikaları ve yürütülen stratejik projelerini içeren eğitim felsefesi, KTO Karatay Üniversitesi’nin başarılı istatistiklerine yansıyor. Üniversite, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan Danışman Bilgi Sistemi (DABİS) verilerinde istihdam, en hızlı iş bulma, işe yerleşme süresi, niteliğine uygun işte çalışma alanlarında gösterdiği performansla Türkiye geneli üniversiteler arası istihdam sıralamasında 153 üniversite arasında 15. sırada yer alıyor.

KTO Karataylıların yüzde 30’u, henüz öğrenciyken iş hayatına adım atıyor

KTO Karatay Üniversitesi, öğrencilerini sadece akademik başarıya değil aynı zamanda iş dünyasının taleplerine de uygun şekilde yetiştirmeye odaklanıyor. Güçlü üniversite-sanayi iş birliğinin sonuçlarının çıktısı olarak KTO Karataylı öğrencilerin yüzde 30’u, öğrenciyken çalışmaya başlıyor. Öğrencilerin yüzde 40’ı mezuniyet sonrası 3 ay içinde istihdam edilirken, yüzde 15’i ilk 6 ay içinde çalışmaya başlayarak mezuniyetin ardından hızlı bir şekilde iş hayatına adım atıyor.

Mezunlar mesleki sınavlarda gururlandırıyor

KTO Karatay Üniversitesi mezunları KPSS, TUS, DGS, Adalet Bakanlığı Adli Yargı gibi önemli mesleki sınavlarda tüm üniversiteler arasında üstün performans sergiliyor. KPSS puan türünde tüm üniversiteler arasında Arapça Mütercim Tercümanlık, Ebelik, Enerji Yönetimi, Geleneksel Türk Sanatları, İslam İktisadı ve Finans bölüm mezunları 1. Sırada, vakıf üniversiteleri arasında ise Hemşirelik, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik bölüm mezunları 1. sırada yer alıyor.

KTO Karatay’da zengin sosyal yaşam

KTO Karatay Üniversitesi, öğrencilerine pek çok farklı alanda faaliyet yürüten öğrenci topluluklarıyla sosyal bir yaşam sunuyor. Öğrenciler, bu topluluklara üye olarak toplumsal etkinliklere katılma, sporla ilgilenme veya kültürel etkinlikler düzenleme fırsatı buluyor. Üniversitede; futbol, basketbol, voleybol, futsal, masa tenisi, halk oyunları, bilek güreşi, atletizm, yüzme, okçuluk, tekvando, muaythai, satranç, eskrim, e-spor gibi birçok spor dalında etkinlikler düzenlenmekte ve öğrenciler bu alanlara katılarak yeni başarı hikayeleri yazabiliyor.

Öğrencileri destekleyici burs imkanları

KTO Karatay Üniversitesi Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporunda YKS kontenjanları bursluluk oranlarına göre en fazla burs veren üniversiteler arasında 7. sırada yer alıyor. "Tercihin Geleceğin" mottosuyla öğrencilerini karşılayan KTO Karatay Üniversitesi, üniversite adaylarına çeşitli burs imkanları sunuyor. Yüzde 30 Tercih İndirimi, aylık 3 bin TL’ye kadar çıkabilen Giriş Yüksek Başarı Bursu, yüzde 10 Karatay’a Hoş Geldin İndirimi gibi alternatif burslar yer alıyor. Üniversite adayları, daha fazla bilgi için sosyal medya hesaplarını takip edebilir, web sitesini ziyaret edebilir, 0549 551 1251 numaralı Whatsapp hattından ya da 444 1251 numaralı telefondan ulaşabiliyor.