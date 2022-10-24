Gaziantep Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi öğrencileri, rehber öğretmenleri Fatma Nur İspenoğlu eşliğinde SANKO Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Gaziantep Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi öğrencileri, rehber öğretmenleri Fatma Nur İspenoğlu eşliğinde SANKO Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Ziyarette öğrencilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, “Geleceğimiz olan sizler aileniz ve ülkemiz için değerlisiniz. İstediğiniz zaman üniversitemizi ve bizleri ziyaret edebilir, fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Kapılarımız her zaman size açık” dedi. Gaziantep halkının tüm imkansızlıklara rağmen 100 yıl önce şehrini büyük bir özveri ve inançla savunduğunu anımsatan Prof. Dr. Dağlı, “Dedeleriniz ve büyük anneleriniz bu ülke ve şehir için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdi. Şehir bu savunmasıyla ‘Gazi’ unvanı aldı. Başarı hikayesi yazma sırası sizlerde” diyerek beklentisini dile getirdi.

İz bırakmak için çok çalışmak ve yaşanılan kenti, ülkeyi ve değerleri sahiplenmek gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Dağlı, “Atalarımızın o günün imkansızlıklarıyla büyük bir mücadele vererek savundukları Antep’i, evlatları sanayisi, ekonomisi, kültürü ve eğitime verdiği önemle bugün adından övgüyle söz edilen Gaziantep’e dönüştürdü” şeklinde konuştu.

“Çocuklarınıza anlatabileceğiniz hikayeleriniz olmalı. Aileniz ve ülkemiz için değerlisiniz” diyen Prof. Dr. Dağlı, öğrencilerin istedikleri zaman üniversiteyi ziyaret edebileceklerini ve fikirlerini paylaşabileceklerini sözlerine ekledi.

Öğrencilere üniversitede verilen eğitim, tıp fakültesi ve hekimlik mesleği ile ilgili bilgiler veren Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehtap Özkur ise, hekimliğin tüm dünyada saygın bir meslek olduğunu kaydetti.

Tıp doktoru olmak için üniversitelerin altı yıllık eğitim veren tıp fakültelerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerektiğini anlatan Prof. Dr. Özkur, “Tıp fakültesi mezunları pratisyen hekim veya uzman hekim olarak sağlık hizmeti verebilir” ifadelerini kullandı.

Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Çetin de, tıp fakülteleri için çok önemli olan Anatomi Laboratuvarında, öğrencilerin öğrenim süreçleri boyunca tam vücut kadavralarda birebir diseksiyon (Herhangi bir organizmanın iç yapısını incelemek üzere dışını yarıp parçalara ayrılmasıdır. Seçili işlevlerin ve bileşenlerin ilişkilerinin ve yapısının gözlemlenmesi için sökme ve içyapının belirlenmesi amacıyla yapılan yardımcı bir işlemdir) eğitimi alabildiğini bildirdi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun ise dört yıllık bir eğitim verdiklerini vurgulayarak, “Öğrencilerimiz eğitim süresinin sonunda fizyoterapist unvanı alıp sağlık profesyoneli olarak iş hayatına atılıyor” diyerek bölüme ilişkin paylaşım yaptı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Selver Güler ise adaylarla SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü hakkında bilgi sundu. Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Funda Esin Fakılı da beslenmenin önemine vurgu yaparak, beslenme ve diyetetik uzmanlarının sorumluluklarını anlattı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Ustaoğlu, bölümün öğrencilere 4 yıllık mesleki eğitim-öğretim becerisi kazandırdığını örneklerle ifade etti. Eğitim-öğretim programına değinen Dr. Öğr. Üyesi Ustaoğlu, “Son yıl Beslenme Bilimleri, Diyetetik, Toplu Beslenme Sistemleri ve Toplum Beslenmesi ana bilim dallarında tamamen uygulamalı eğitim veriyoruz. Mezuniyet sonrası diyetisyen unvanı alanların bu alanlara özgü çalışma imkanları vardır” ifadelerine yer verdi.

Hemşireliğin tanımını yaparak sunumuna başlayan Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Emine Baş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hemşireler koruyucu, tedavi edici ve iyileştirici sağlık hizmetleri alanlarında çalışabilmektedir. Üniversitede hemşirelik bölümü öğrencileri eğitim sürecinde alanında uzman öğretim elemanlarından teorik eğitimlerini alarak donanımlı fiziksel alt yapıya sahip laboratuvarlarda maketler üzerinde psikomotor (fiziksel büyüme ve merkezi sinir sisteminin gelişimine paralel olarak organizmanın isteme bağlı hareketlilik kazanması. Bir başka deyişle, temelinde hareket olan becerilerin kazanılmasını içeren ve doğum öncesi dönemde başlayıp ömür boyu süren süreç) becerileri kazanma imkanı bulmaktadır. Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın (ÜniAr) Popüler Programların Mezun Memnuniyeti 2022 Raporu’na göre; 199 devlet ve vakıf üniversitesi arasında Tıp Fakültemiz ikinci, Hemşirelik Bölümümüz dördüncü sırada yer aldı.”

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Öğr. Gör. Hakan Polat, nüfusun ve hastalıkların artmasıyla birlikte fizyoterapistlere duyulan ihtiyacın arttığını hatırlatarak, bunun da mezunların istihdamını kolaylaştırdığına vurgu yaptı. Tanıtım Ofisi Sorumlusu Sema Tavşancıl ise SANKO Üniversitesi tarafından öğrencilere sağlanan burslar, eğitim olanakları, kulüpler ve etkinliklerle ilgili bilgi verdi.

Ziyaret, öğrencilere armağan takdiminin ardından anı fotoğrafı çekimiyle son buldu.