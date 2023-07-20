SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) sonuçlarının ardından sıranın doğru tercih yapmaya geldiğini belirterek, “İnandığınız ve sevdiğiniz mesleği yapmak sizi başarıya götürecek en büyük seçimlerden biridir” dedi.

Tercihlerin öğrencilerin hayatlarındaki en önemli karar aşamalarından birisi olduğunun altını çizen Prof. Dr. Dağlı, “Sevgili öğrenciler, inanmak başarmanın yarısıdır. Sizler inandığınız hedefe ulaşmak için uzun soluklu çalışmanın ardından üniversite maratonunda son aşamaya geldiniz” ifadelerini kullandı.

“Tercihlerinizle hayatınızda yeni bir dönem başlayacak” diyen Prof. Dr. Dağlı, tercih yapacak gençlere şu önerilerde bulundu:

“Doğru tercih yapmak için gitmek istediğiniz üniversitenin eğitim-öğretim süreçlerini gerek akademik açıdan gerekse sosyal, kültürel faaliyetler açısından değerlendirerek tercihlerinizi yaparken muhakkak rehber öğretmenlerinizden ve ailelerinizden destek alın.

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.’ sözünden aldığımız ilhamla SANKO Üniversitesi olarak; üretken, hızlı ve doğru karar alabilen, yenilikçi, toplumun değişen ihtiyaçlarına cevap verebilen, araştırma becerisi kazanmış, bilgisi ve özgüveni ile üstleneceği sorumlulukları başarıyla yerine getirecek bireyler yetiştirmek amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz.

Tercih döneminde akademik ve idari personelimiz adayları ve aileleri bilgilendirerek yardımcı olacak. Tercih dönemi boyunca da kapılarımız sizlere daima açık. Emeklerinizin karşılığını aldığınız ve ailelerinizi gururlandırdığınız sonuçlar elde etmenizi ve sonucunuzun hayırlı olmasını diliyorum.”