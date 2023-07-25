Çekmeköy Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) katılan üniversite adaylarına tercihlerini en doğru şekilde yapmaları için danışmanlık ve rehberlik hizmeti veriyor.

Çekmeköy Belediyesi, üniversite sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte üniversite adaylarının doğru tercihler yapmalarına katkıda bulunmak amacıyla üniversite tercih danışmanlığı ve rehberlik hizmeti noktalarını açtı. İlçenin dört ayrı noktasında kurulan tercih ve rehberlik merkezlerinde YKS ve Yükseköğretim yönetmelikleri konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip danışmanlar ile gençlerin tercihlerini şuurlu ve doğru bir şekilde yapmalarına katkı sağlanırken aynı zamanda ilgi alanları ve talepleri istikametinde yönlendirilerek rehberlik hizmeti verilecek.

Tercih danışmanlık ve rehberlik merkezleri 20 Temmuz 2023 ile 8 Ağustos 2023 tarihleri arasında 10.00 ve 19.00 saatleri arasında tercih yapacak öğrencilere hizmet verecek.

Üniversite Tercih ve Danışmanlığı ve Hizmet Noktaları Çekmeköy Madenler Meydanı, Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı (Şahinbey girişi), Turgut Özal Kültür Merkezi Önü, Alemdağ Mehmet Yaşa Kent Meydanı’nda kuruldu.