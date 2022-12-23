Süleymanpaşa Belediyesi üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için elini taşın altına koymaya devam ediyor. Türkiye’nin önde gelen sınav hazırlık yayınevleri ile yapılan protokoller sayesinde, lise son sınıf öğrencileri, projeye dâhil olan yayınevlerinin kitaplarını yüzde 40-70 arası indirimlerle satın alabilecek.

Süleymanpaşa Belediyesi üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için elini taşın altına koymaya devam ediyor. Türkiye’nin önde gelen sınav hazırlık yayınevleri ile yapılan protokoller sayesinde, lise son sınıf öğrencileri, projeye dâhil olan yayınevlerinin kitaplarını yüzde 40-70 arası indirimlerle satın alabilecek.

Süleymanpaşa Belediyesinin girişimleri ile hayata geçirilen proje çerçevesinde Türkiye’nin önde gelen yayınevlerinin Tekirdağ şubeleri ile indirimli kitap satış protokolü imzalandı. Protokole göre Süleymanpaşa’da yaşayan 2500’ün üzerinde 12. Sınıf öğrencisi, sınava hazırlanırken kullanacağı yardımcı kaynak kitapları ciddi oranlarda indirimlerle satın alabilecek.

Paşa Öğrenci Kart sahiplerine çok sayıda imkan sağlandı

Yüzde 40’tan başlayan ve yüzde 70’lere varan indirimlerden yararlanmak için Süleymanpaşa’da faaliyet gösteren herhangi bir lisede son sınıf öğrencisi olmak yeterli. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından ilçe genelindeki tüm lise son sınıf öğrencilerine Paşa Öğrenci Kart dağıtımı geçtiğimiz hafta tamamlanmıştı. Bu kartlara sahip olan öğrenciler, protokole dâhil olan yayınevlerinin kitaplarını büyük indirimlerle satın alabilecekler. Üniversite adayı gençler Paşa Öğrenci Kart ile indirimli yardımcı kitap imkânının yanı sıra aylık 4 GB internet, Paşa Kafelerde geçerli 100 TL ve toplu ulaşımda kullanabilecekleri 20 biniş hakkına sahip oluyorlar. Ayrıca Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında olmak üzere gerçek sınav atmosferinde gerçekleştirilecek olan 4 deneme sınavına da tamamen ücretsiz olarak girecek olan üniversite adayları, bu sınavlar için de herhangi bir ücret ödemeyecekler.

“Tüm öğrencilerimize fırsat eşitliği sağlıyoruz”

Yayınevleri ile yapılan devasa indirim protokolü hakkında konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Söz verdiğimiz gibi, üniversite sınavlarına hazırlıkta lise son sınıf öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu yardımcı yayınlar için imzaladığımız protokolle, Paşa Öğrenci Kart sahiplerine özel %70’ye varan indirim imkânı sağladık. Ciddi maliyetlere sahip yardımcı kaynak kitaplara bu indirimlerle dileyen tüm öğrenciler rahatlıkla ulaşabilecek ve öğrencilerimiz arasında fırsat eşitliği sağlanmış olacak. İndirimli yayınlar ve yayınevleri ile indirim oranlarını öğrenmek isteyen öğrenci kardeşlerimiz, telefonlarına indirecekleri Süleymanpaşa Belediyesi Mobil Uygulamamızdaki “Paşa Kartlar” menüsünden ulaşabilirler. Gençlerimizin iyi eğitim almaları ve donanımlı bireyler olmaları için belediye olarak elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyuyoruz. Şimdiden tüm üniversite adaylarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.