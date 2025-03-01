Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN), dün Yükseköğretim Kurulu’nun Üniversite idari personelinin 45 yıldır beklediği tayin sorununun çözümü üzerine yaptığı açıklamada, "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının girişimleri ve Cumhurbaşkanlığının onayı ile üniversite idari personelinin karşılıklı yer değişikliği konusunda yürütülen çalışmalar tamamlanmıştır" hepimizi heyecanlandıran ve mutlu eden bir adım olmuştur" ifadesini kullandı.

ÜNİPERSEN’den yapılan açıklamada, sendika olarak süreci bir yandan takip ederken, diğer yandan da idari personelin tayin sorunun gerçek anlamda çözümünün puana dayalı tayin sisteminden geçtiğini vurguladıkları belirtilerek şöyle denildi:

"İdari personelin tüm sorunlarının çözümü için mücadelemiz artarak devam edecektir. Üniversite idari personelinin tayin sorununun çözümü için kuruluşumuzdan bu yana mücadele ediyoruz. YÖK önünde onlarca eylem yaptık, ilgili kurumlara onlarca yazılı başvuru yaptık, bürokrasiye ve siyasete her platformda, her görüşmede sorunun önemini anlattık. Nihayet son iki toplu sözleşmede de karar alınan idari personelin tayin sorunu çözüme gidiyor.

Ancak hala süreç ile ilgili sağlıklı bilgilendirme yapılmış değil. Üniversiteler arası geçiş nasıl olacak, puan usulüne dayalı tayin sistemi mi, becayiş tarzı bir sistem mi?

Şuan kazanımı sahiplenmeye çalışmak yerine asıl yapılması gereken, sistemin tüm idari personeli kapsayacak şekilde olması için gerekli mücadeleyi ortaya koymaktır. Bu süreçte mücadelemizi reklam veya algı çalışmaları üzerinden değil, sahadaki gerçek çabamızla yürütüyoruz. Çalışma arkadaşlarımız, kimin gerçekten mücadele ettiğini, kimin ise süreci yalnızca sahiplenmeye çalıştığını çok iyi bilmektedir. Bizler, mücadeleye, çileye ve çalışma arkadaşlarımızın sorunlarının çözümüne talibiz; mevkilere, koltuklara değil.

Bir kez daha söylüyoruz. Puan usulüne dayalı tayin yönetmeliği yayınlansın, üniversitelerarası geçiş izni verilsin, Yükseköğretim Kurulu da koordinatörlük görevini üstlensin.

ÜNİPERSEN olarak sistem tam şekliyle kurulana kadar mücadeleyi arttırarak devam ettireceğiz. Detayları şeffaf şekilde sizlere aktaracağız."

"Kuruluş yılımız olan 2015’den bugüne tam 10 yıldır mücadelenin içerisindeyiz. 2025 sendikamızın 10. yılı çalışma arkadaşlarımızın kazanım yılı olacak dedik. Kazanımlara imza atmaya devam edeceğiz" denilen açıklama şöyle devam etti:

"Biz birlikte olursak çözemeyeceğimiz sorun yok. Şimdi işimiz Herkesi kapsayacak puan usulüne dayalı tayin sistemiyle süreci yürütmek, sonrasında sıra Yükseköğretim Tazminatı ve diğer sorunlarımızı çözmektir.