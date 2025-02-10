Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN), memur ve memur emeklilerine Ocak ayında uygulanan maaş artışını doğrudan etkileyen son altı aylık Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon verilerine karşı hukuki süreci başlattıklarını bildirdi.

ÜNİPERSEN’den yapılan açıklamada, TÜİK’in şeffaf olmaması ve açıklamış olduğu enflasyon oranları ile vatandaşların çarşı pazarda sürekli gördükleri fiyat artışlarının birbirini tutmaması nedeniyle kamuoyunda büyük bir güvensizlik oluştuğu belirtildi. Basına yansıyan ve davalı kurum tarafından yapılan ankette dahi vatandaşların, açıklanan enflasyon rakamlarının iki katı daha yüksek bir enflasyon hissettiği tespit edildiği ifade edilen açıklamada, "Mevzuata göre, aylık ücretleri, davalı idarenin açıkladığı enflasyon rakamları üzerinden belirlendiği ifade edilen açıklamada, TÜİK’in 01.07.2024 ile 31.12.2024 tarihlerine ait ve 03.01.2025 tarihinde açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçek enflasyon rakamlarının çok altında kaldığı görülmektedir. Türkiye’de diğer araştırma kurumları olan ENAG’ın açıkladığı yıllık enflasyon oranı yüzde 83,40 iken, İTO’nun verileri de davalı kurumun verilerinden çok daha yüksek çıkmaktadır. Çarşı, pazar ve marketlerde alışveriş yapan vatandaşların son altı ayda hissettiği fiyat artışlarının da açıklanan enflasyon rakamlarından yüksek olduğu gözlemlenmektedir" denildi.

TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarının bağımsız kurumlarca onaylanmadığı aktarılan açıklamada, "Bu rakamlara dayalı olarak yapılan zamların adil olmadığı açıktır. Bu nedenle davalı idarenin zımni ret işleminin usul ve yasaya aykırı olduğu, yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesi gerekmektedir. Açıklanan enflasyon rakamları üzerinden maaş zammı alan milyonlarca çalışan ve emekli, hak ettikleri zamları alamamakta, zamanla maaşları erimekte ve alım güçleri düşerek yoksullaşmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada talepler şu şekilde sıralandı:

"TÜİK tarafından enflasyon rakamlarının şeffaf, doğru şekilde açıklanması, enflasyon oranlarının memur maaşlarına anında ve tam olarak yansıtılması, 6 aylık dönemlerde gerçek anlamda refah artışı sağlayacak bir zam sisteminin benimsenmesi, memurların ekonomik güvencelerinin şeffaf ve hakkaniyetli bir şekilde güvence altına alınması." Açıklamada davada hukuki süreci başlatmış olup, haksızlıklara karşı tüm girişimlerini sonuna kadar yürütecek, memurların hakkını savunmaktan asla vazgeçmeyecekleri aktarıldı".