Akdeniz Üniversiteler Birliği (UNIMED) Genel Kurulu’nun açılış töreni, bu yıl İstanbul Aydın Üniversitesi’nde gerçekleşti. Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekilen açılış töreninde, eğitime erişimin önemi ve UNIMED üyelerinin eğitim alanında yapacağı iş birlikleri vurgulandı.

Bu yıl İstanbul Aydın Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı Akdeniz Üniversiteler Birliği (UNIMED) Genel Kurulu’nun açılış töreni gerçekleştirildi. UNIMED Başkanı Prof. Khereih Rassas, Prof. Hmaid Ben Aziz ve İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın’ın açılış konuşması yaptığı törende, UNIMED yönetimi, üniversite temsilcileri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı yer aldı. Törende, Arslantepe Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli’ye Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı tarafından plaket takdim edildi.

“Eğitimciler ne kadar güçlü ışık verirse, bulunduğu toplumu o kadar aydınlatır”

25 ülkeden 174 üyenin bulunduğu, Akdeniz, Orta Doğu, Sahra Altı Afrika ve Batı Balkanlar’daki üniversiteler arasındaki akademik ve bilimsel iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen UNIMED Genel Kurulu’nun açılış töreninde konuşan Prof. Dr. Mustafa Aydın, Gazze’de yaşananlara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu yılki toplantımızı maalesef, bir insanlık dramının yaşandığı, zalimin zulmüne maruz kaldığı, binlerce kadının, çocuğun, ihtiyarın suçsuzca katledildiği yüz karası bir ortamda yapıyoruz. Keşke bu toplantıyı böyle bir ortamda değil de, eğitimde daha neler yaparak güzel şeyler paylaşabiliriz duygusu ve sevinci içerisinde yapmış olsaydık. Ama maalesef o sevinci o huzuru bulamıyoruz. Her zaman şunu söylemişimdir: Eğitimciler ne kadar güçlü ışık verirseler, bulunduğu toprağı ve toplumu aydınlatırsalar o toplumdaki liderler o ışıklardan aydınlanarak yollarını doğru bulurlar. Bu olaylar karşısında buradaki yüzlerce üniversite temsilcilerimize hocalarımıza şu soruyu sormak lazım: Ne kadar ışık veriyoruz? Üniversiteler olarak burada bir duruş sergilememiz gerektiğini düşünüyorum. Burada kendimizi sorgularsak doğru ve gerçek ışığı verirsek, dünyayı yöneten liderler de o ışıktan doğru yolu bulurlar” dedi.

“UNIMED ile eğitim alanında uluslararası iş birlikleri ön plana çıkıyor”

“UNIMED, yürüttüğü projeler, dünya ile ilgili inovatif düşünceleri ile Libya’da, Suriye’de yükseköğretimin yeniden yapılanması için, gerek Gazze’de gerek Filistin’de eğitimden mahrum insanlar için ortak akıl toplantıları gibi birçok çalışmalar yapıyor. İstanbul Aydın Üniversitesi, 17 yıldan beri UNIMED’in içerisinde bir partner olarak bu çalışmalara ciddi destek vermektedir” diyen Aydın, “Yerelde kaldığımız sürece bir yere varmamız mümkün değildir. İşte burada uluslararası iş birlikler ön plana çıkıyor. UNIMED’in de temelde kuruluş amacı bu. Akdeniz havzasını kuzeyiyle güneyiyle, batısıyla doğusuyla bir barış denizi haline dönüştürmek” şeklinde konuştu.

Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı’dan Restelli’ye plaket

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Malatya’da bulunan Arslantepe Höyüğü’nün 2021 yılında UNESCO Listesi’ne girdiğini hatırlatarak, “Günümüz şartlarına ışık tutacak çok önemli bir yer. Mezopotomya’da gerçek manada devlet bürokrasisinin gücünün, en önemlisi adaletin olduğu bir alandan bahsediyoruz. Henüz yazı yok ama insanların hem mal hem can güvenliklerinin bir otorite tarafından güvence altına alındığı bir site ya da devlet yönetimi. Burası 63 yıldır kazılıyor ve korunuyor” dedi.

Arslantepe Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli ile bir anısına paylaşan Yazgı, “6 Şubat depreminde saat 8 buçuk itibariyle Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’la birlikte Malatya’daydık. İkinci depreme yakalandık. 1 gün sonra telefonumuz çaldı, arayan Francesca’ydı. ‘İyi misiniz, bir şeye ihtiyacınız var mı’ dedi. Hemen 3’üncü sorusu ise ‘Arslantepe nasıl, iyi mi, bana ondan haber verin’ oldu. Kendini gerçekten bu kazıya adamış, arkeoloji anlamında örnek bir isim. Francesca hanıma bu emekleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Plaketini Yazgı’nın elinden alan Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli’nin yaptığı teşekkür konuşmasıyla tören sona erdi.