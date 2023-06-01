Sivas’ta düzenlenen ÜNİLİG Oryantring Türkiye Şampiyonası sona erdi. Heyecan dolu şampiyona sonunda dereceye giren takımlara madalya ve kupa takdim edildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Merkezi Amfide gerçekleştirilen ödül törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, antrenörler ve sporcular katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, "Bu müsabakanın, hem Üniversitemiz hem de şehrimiz için saygın bir yeri oldu. İlerleyen yıllarda da bu müsabakaların devam etmesini istiyoruz" dedi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu ise, dereceye giren ekipleri kutlayarak, "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılan bu organizasyon sorunsuz tamamlandı. Başta Rektör olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Tunç: "Güzel bir şampiyona oldu"

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç da, güzel bir şampiyonaya ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Şampiyonanın kazasız belasız şekilde sona ermesinden dolayı mutluyuz. Sporcularımız, burada birbiriyle etkileşimde bulunup, şehrimizin tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret ederek bilgi sahibi oldular. İnşallah kendilerini en güzel şekilde memleketlerine uğurlarız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ödül töreni yapıldı. Kadınlar takım sıralamasında İstanbul Teknik Üniversitesi şampiyon oldu. Hacettepe Üniversitesi ikinci, Uludağ Üniversitesi de üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde İstanbul Teknik Üniversitesi yine şampiyonluğa uzandı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi ikinci ve Anadolu Üniversitesi ise üçüncü oldu.

Kupa ve madalyaların verilmesinin ardından tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.