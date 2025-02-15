Erzurum’da düzenlenen ÜNİLİG Kar Voleybolu şampiyonları belli oldu.

Polisin kızak tamiri görüntüsü yürek ısıttı Polisin kızak tamiri görüntüsü yürek ısıttı

ÜNİLİG Kar Voleybolu müsabakalarında şampiyonlar belli oldu! Büyük bir heyecana sahne olan turnuvada dereceye giren takımlar şöyle: Kadınlar: Atılım Üniversitesi, Kent Üniversitesi ve Beykoz Üniversitesi Erkekler: Erciyes Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Beykoz Üniversitesi

Dereceye giren takımların madalya ve kupaları, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur’un katılımıyla takdim edildi. Şampiyonları tebrik eder, başarılarının devamını dileriz

Kaynak: iha