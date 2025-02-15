Erzurum’da düzenlenen ÜNİLİG Kar Voleybolu şampiyonları belli oldu.

ÜNİLİG Kar Voleybolu müsabakalarında şampiyonlar belli oldu! Büyük bir heyecana sahne olan turnuvada dereceye giren takımlar şöyle: Kadınlar: Atılım Üniversitesi, Kent Üniversitesi ve Beykoz Üniversitesi Erkekler: Erciyes Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Beykoz Üniversitesi

Dereceye giren takımların madalya ve kupaları, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur’un katılımıyla takdim edildi. Şampiyonları tebrik eder, başarılarının devamını dileriz