Avusturya Savunma Bakanlığı, Lübnan’daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü’nde (UNIFIL) görevli 8 Avusturyalı askerin düzenlenen roket saldırısında hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

Lübnan’da bulunan İsrail sınırı yakınındaki Nakura Kampı’na düzenlenen roketli saldırıda Lübnan’daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü’nde (UNIFIL) görevli askerler yaralandı. UNIFIL tarafından yapılan açıklamada, “UNIFIL’in Nakura’daki karargahına isabet eden bir roket bir araç tamirhanesinde yangına neden oldu. Barış gücü askerleri o sırada sığınaklarda değildi. Bazı barış gücü askerleri hafif şekilde yaralandı. Roket, UNIFIL karargahının kuzeyinden muhtemelen Hizbullah ya da bağlantılı bir grup tarafından atıldı. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı” denildi.

Avusturya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 8 Avusturyalı askerin düzenlenen roket saldırısında hafif şekilde yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, saldırı kınanarak, saldırının kim tarafından düzenlendiğinin henüz netlik kazanmadığı ifade edildi. Açıklamada, “UNIFIL birliğinden 8 Avusturya ordusu askeri bugün saat 12.58’de Nakura Kampı’na isabet eden bir roketle yaralandı. Yaralanmaların hiçbiri ciddi değil” denildi.