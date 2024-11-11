MSKÜ Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Topluluğu (UISAT), ÜNİDES kapsamında açıklanan 1.dönem başvuru sonuçlarına göre hibe almaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında 1.dönem başvuru sonuçları açıklandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Topluluğu (UISAT), destek almaya hak kazanan 104 proje arasında yer aldı.

“Öğrenci Topluluklarına Yönelik Çatışma Çözümü Eğitimi” isimli proje, teorik ve en az %60 uygulamalı bir eğitim içeriğine sahip olacak. 3 haftada ve haftada 2 kez, maksimum 4 saat olacak program, Topluluk Akademik Koordinatörü Prof. Dr. Füsun Özerdem, Topluluk Başkanı ve Proje Koordinatörü Utku Yıldız ve Topluluk üyeleri tarafından sunulacak.

MSKÜ sınav takvimi nedeniyle planlanan eğitimler 25 Kasım-13 Aralık 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. Ayrıca etkili iletişim konusunda da uzmanlar tarafından eğitimler verilecek.

ÜNİDES nedir?

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefleyen önemli bir programı hayata geçiriyor. Üniversite öğrencileri için büyük bir fırsat sunan Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES), üniversiteler mevzuatlarına uygun olarak onaylanmış öğrenci topluluklarının proje ve fikirlerinin geliştirilmesine yönelik 20-100 bin TL arasında destek sağlayacak. MSKÜ Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Topluluğu’nun kazandığı hibe ise 50 bin TL.