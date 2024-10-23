Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİ-PER-SEN), işçi statüsündeki personelin bir memurun amiri olmasının hukuken mümkün olmadığını belirterek, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’daki görevlendirmeler nedeniyle hukuki süreç başlattı.

ÜNİ-PER-SEN’den yapılan açıklamada, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre memurlar ile işçiler ve sözleşmeli personel arasında hiyerarşik yapı bulunduğu belirtilerek, “657 sayılı Kanun’a göre memur ile amir arasında belirli bir hiyerarşi bulunmaktadır. İşçi statüsündeki bir personelin bir memurun amiri olması hukuken mümkün değildir. 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi işçiler veya sözleşmeli personel, memurların yönetiminde ve sorumluluğunda çalışmak zorundadır. Bu personellerin memurların amiri pozisyonuna getirilmesi kabul edilemez. 657 sayılı Kanun’un kariyer ve liyakat ilkelerini zedeleyen bu tür uygulamalar, çalışanların motivasyonunu düşürmekte ve kurumsal verimliliği olumsuz etkilemektedir” denildi.

"Üniversite çalışanlarımızın haklarını savunmaya ve yasal süreçlerin takipçisi olmaya devam edeceğiz"

Açıklamada yasal düzenlemelere göre işçi veya sözleşmeli personelin memur pozisyonlarına vekaleten atanmasının mümkün olmadığına dikkat çekildi. Görevlendirmelerin hukuka aykırı olduğu ve çalışanlar arasında huzursuzluk oluşturduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu dava, yalnızca İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa ile sınırlı kalmayıp, tüm üniversitelerde görev yapan kamu personelinin haklarını koruma adına emsal teşkil edecektir. ÜNİ-PER-SEN olarak üniversite çalışanlarımızın haklarını savunmaya ve yasal süreçlerin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Mücadelemize destek veren tüm üyelerimize teşekkür ederiz. Bu dava, yalnızca üniversite çalışanları için değil, tüm kamu personelinin haklarını koruma adına önemli bir kazanım olacaktır.”

ÜNİ-PER-SEN, üniversite idari personelinin mücadelesini her alanda sürdüreceklerini belirterek, saha eylemleri, üniversite yönetimleriyle istişareler, milletvekilleri ve YÖK yetkilileriyle görüşmeler ve hukuk mücadeleleriyle seslerini daha güçlü duyuracaklarını ifade etti. Sendika, üniversite çalışanlarını bu büyük mücadelede yanlarında görmek istediklerini belirterek, sendikaya katılmaya davet etti.