2022 yılı dönem başkanlığını Hitit Üniversitesi’nin yürüttüğü ÜNİ-DOKAP üst kurul toplantısında, 2022 yılının genel değerlendirilmesi yapıldı. DOKAP bölgesinde yer alan üniversiteler arasında eğitim, araştırma-geliştirme ve proje, toplumsal hizmet ve bölgesel kalkınma gibi yeni dönemde yapılacak iş birliklerine yönelik çalışmaların önemine dikkat çekilen toplantı sonrasında ÜNİ-DOKAP 2023 yılı dönem başkanlığı, gerçekleştirilen törenle Hitit Üniversitesinden Ordu Üniversitesi’ne devredildi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında gerçekleştirilen ÜNİ-DOKAP üst kurul toplantısına, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Öztürk ile DOKAP bölgesinde bulunan 15 üniversitenin rektörü katıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.