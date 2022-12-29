Bitlis’in Tatvan ilçesinde UNESCO’ya aday tabiat harikası Nemrut Kalderası kış güzelliği ile adeta büyülüyor.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde UNESCO’ya aday tabiat harikası Nemrut Kalderası kış güzelliği ile adeta büyülüyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonları (EDEN) Projesi çerçevesinde “mükemmelliyet ödülü" alan ve UNESCO’ya aday Nemrut Kalderası, yağan karla birlikte tamamen beyaza büründü. Tatvan kent merkezine 21 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 948 rakımdaki Nemrut Kalderası, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. İlkbahar ve yaz mevsiminde çok sayıda kişinin uğrak yeri olan kalderada, kışın da özellikle yılbaşına sayılı günler kala yoğun ilgi görüyor. Kalderaya gelmek için kar kış dinlemeyen vatandaşlar; virajlı, karlı ve rüzgarlı bir yolculuğun ardından muhteşem kaldera görüntüsünü izleme imkanı buluyor.

Öte yandan, hava sıcaklığının sıfırın altında 8 derece olarak ölçüldüğü bölgede, dağları ve ağaçları kaplayan beyaz örtü havadan görüntülendi.

2022 yılının son günlerinde Nemrut Kalderasını görmek istediklerini dile getiren vatandaşlar, “Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderasına geldik. Aslında şehrin tanıtımı için ayda bir defa Nemrut’a geliyoruz. 2022’nin son günlerinde Nemrut’un son halini görüntülemek için buradayız. Yalnız ciddi anlamda soğuk, rüzgar, tipi ve fırtına var. Bundan dolayı zirvede durmak zorunda kaldık ve kalderanın aşağısına inemedik. İnsanları buraya Nemrut’a bekliyoruz, gelip bu dünya harikası yeri görsünler. Bizler de şehrin tanıtımı için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştular.