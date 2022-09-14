Türkiye’nin somut olmayan kültür mirasını daha da görünür kılmak ve eşsiz görsellerle belgelemek üzere düzenlenen UNESCO Somut Olmayan Türk Kültürü Mirası Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları açıklandı.

Türkiye’nin somut olmayan kültür mirasını daha da görünür kılmak ve eşsiz görsellerle belgelemek üzere düzenlenen UNESCO Somut Olmayan Türk Kültürü Mirası Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları açıklandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Geleneksel Sanatlar Derneği tarafından gerçekleştirilen UNESCO Somut Olmayan Türk Kültürü Mirası Fotoğraf Yarışması’na 172 sanatçı, toplam 462 fotoğrafla başvurdu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 50 fotoğrafın ödül almasına karar verildi.

Yarışmanın jüri üyeliğini Geleneksel Sanatlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akcan, Genel Sekreteri Doç. Dr. Şehnaz Biçer, derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Zaliha Erdoğan Peçe, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü SOKÜM Daire Başkanlığı Uzmanı Döndü Akçay Odabaşı ile fotoğraf sanatçıları Cihat Hıdır ve Tezcan Kıldıran üstlendi.

Fotoğraf yarışmasında ilk 25’e giren yarışmacılar ayrı ayrı 2 bin lira, sonraki 25’e giren yarışmacılar ise 500 lira para ödülü alacak.

Fotoğraflar gerek yurt içinde gerekse yurt dışında gerçekleştirilecek tanıtım faaliyetlerinde kullanılarak çeşitli sergilerde yer alacak.

UNESCO Somut Olmayan Türk Kültürü Mirası Fotoğraf Yarışması sonuçlarına www.gelenekselsanatlar.org adresinden ulaşılabiliyor.