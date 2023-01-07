UNESCO tarafından ’Yaşayan İnsan Hazinesi Kültürel Miras Taşıyıcısı’ seçilen Hayri Dev’in eşi Leman Dev (90), kalp yetmezliği ve KOAH hastalığı nedeniyle 10 gündür tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

UNESCO tarafından ’Yaşayan İnsan Hazinesi Kültürel Miras Taşıyıcısı’ seçilen Hayri Dev’in eşi Leman Dev (90), kalp yetmezliği ve KOAH hastalığı nedeniyle 10 gündür tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

UNESCO tarafından ’Yaşayan İnsan Hazinesi Kültürel Miras Taşıyıcısı’ seçilen Hayri Dev’in eşi Leman Dev (90), yaşadığı kalp yetmezliği ve KOAH hastalığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Hastanede 10 gündür tedavi gören 6 çocuk annesi Leman Dev, rahatsızlanması sonucu doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen yaşamını kaybetti. Leman Dev’in cenazesi bugün yaşadığı Çameli Gökçeyaka Mahallesi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Taşavlu Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.