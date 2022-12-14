Samsun’da usta öğreticiler, UNESCO Geçici Listesi’nde bulunan Kızılırmak Deltası’ndaki 340 çeşit kuş türünü ve 60 endemik bitkiyi cam, seramik ve kumaşların üstüne işliyor.

Samsun’da usta öğreticiler, UNESCO Geçici Listesi’nde bulunan Kızılırmak Deltası’ndaki 340 çeşit kuş türünü ve 60 endemik bitkiyi cam, seramik ve kumaşların üstüne işliyor.

1960 yılında kurulan Samsun Olgunlaşma Enstitüsü kültürel ve tarihsel değerlerin unutulmaması adına birçok çalışmaya imza atıyor. Samsun’un simgesi haline gelen değerleri de birer eser haline dönüştüren Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Türkiye’nin en büyük deltaları arasında bulunan Kızılırmak Deltası ile ilgili bir proje hazırladı. Enstitüsü araştırma bölümü tarafında delta yaşayan kuşların ve var olan endemik bitkilerin görselleri çıkartıldı. Akabinde bu görseller Seramik ve Cam ile El Sanatları Teknolojisi Nakış Bölümü tarafından çanta, takı, aksesuar, şal, duvar panoları, dekoratif masaüstü objeler, füzyon tabakları gibi malzemelerin üstüne işleniyor.

"2 yıl devam edecek olan bir proje tasarladık"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Seramik ve Cam Teknolojileri Alan Şefi Zafer Kurt, "Delta ile ilgili cam füzyon atölyesi olarak Kızılırmak Deltası’nda yaşayan yaklaşık 340 çeşit kuş türünün, bölge florasına ait bilgi çeşitliğini konu alan ve bununla ilgili görselleri yaparak kullanıma yönelik ya da dekoratif amaçlı cam füzyon ürünlerine dönüştürmek amacımızdır. Bununla ilgili hazırlıklarımıza eylül ayından itibaren başladık. 2 yıl devam edecek olan bir proje tasarladık. Araştırma bölümü tarafından tasarımlarımızı oluşturduk. Bu tasarımların ışı altında cam füzyon çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Tamamlandığında Samsun Olgunlaşma Enstitüsü olarak zaten çalışmalarımızı hep tema çerçevesinde yürütmekteyiz. 2 yıl boyunca yapacağımız çalışmalar şehir içi ve şehir dışında sergilenecek. Yapılan ürünler reyonlarımızda sergiye çıkarılmış olacak. Satışı da böyle gerçekleşecek. Şu anada kadar 6-7 prototip üzerinde çalıştık. Bununla ilgili henüz araştırma safhasındayız. Ürünlerimiz yaklaşık 1 ay sonrasında yavaş yavaş ortaya çıkmış olacak. Ürün portföyümüz olarak cam füzyon duvar panoları, dekoratif masaüstü objeler, füzyon tabaklar gibi sınırlayabiliriz" dedi.

Nakış nakış işleme

El Sanatları Teknolojisi Nakış Öğretmeni Saime Diren ise "Atölyemizde bu yıl Kızılırmak Deltası’ndaki endemik bitkiler ve hayvanlarla ilgili bir çalışma yaptık. Bu çalışmalarımızı ilk önce tasarım atölyemiz gerçek boyutlarında, ölçülerinde, hayvan figürlerini aldık. Kuşlarımızı atölyemizde şal ve flor olarak değerlendirmek istedik. İlk önce tasarım boyutunda uygulama yaptık. Arkasından da arkadaşlarımız ile beraber kumaşlarımıza olabildiğince benzer görselleri yansıtacak şekilde işlemelere sunduk. Tema atölyemizde projemiz 2 aşamalıdır. Kuşlar üzerinde bir tema çalışmamız vardır. Bir de Kızılırmak Deltası’ndaki bitkileri iğne oyasına birebir yansıtarak ‘Kasnakta Açan Çiçekler’ adında tasarımımız vardır. Bunları çeşitli boyutlarda uygulamalara sunmaktayız. Bu tema projesinde daha çok şal kullanmayı düşünüyoruz. Aynı şekilde çantalarda, takı ve aksesuarları da yapmayı planlıyoruz. Şu an şal, flor ve çanta uygulamamız vardır" diye konuştu.