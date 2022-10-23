UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu’nun 8.’si Bergama’da Kızıl Avlu’dan start ile başladı.

UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu’nun 8.’si Bergama’da Kızıl Avlu’dan start ile başladı.

Bergama Belediyesi ev sahipliğinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkısıyla bu yıl 8. kez düzenlenen UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turuna katılan bisikletliler, Bergama-İzmir arasındaki parkuru Tarihi Asansör’de tamamlayacak.

UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu’nun tarihle iç içe yaşayan bir dünya şehri olan Bergama’nın değerlerine dikkat çekmek üzere bir farkındalık oluşturduğunu ifade eden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “8 yıldır ara vermeden devam eden bu organizasyon amacına ulaşmıştır. Bergama’mızın tanıtımına önemli katkıları olan bu ve bunun gibi organizasyonlara devam edeceğiz. Bir yandan Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projemizle, bir yandan tarihi binalarımıza, köprülerimize yaptığımız ve yapacağımız restorasyonlarımızla, eski Bergama’mızın çarşılarında gerçekleştireceğimiz sokak sağlıklaştırma projemizle UNESCO Dünya Mirası Bergama’mızı hak ettiği ve olması gereken noktaya getirmeye gayret ediyoruz” dedi.