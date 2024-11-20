Sivas’ın Divriği ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası’nın tarihi atmosferinde anlamlı bir satranç turnuvası düzenlendi.

Türkiye Satranç Federasyonu ve Sivas Satranç İl Temsilciliği’nin koordinatörlüğünde gerçekleşen turnuva, Divriği Kaymakamı Resul Tutay, Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı. Turnuvaya, 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 14 yaş ve altı, 14 yaş üstü - açık kategori olmak üzere dört farklı kategoride toplam 120 sporcu katıldı. Büyük bir rekabete sahne olan turnuvada, sporcular toplamda 30 bin TL ödül için yarıştı. Ödül töreninde, hem sporcuların hem de velilerin heyecanı ve mutluluğu gözlerden kaçmadı.