UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve halk arasında ‘Çivisiz Cami’ olarak bilinen Kasaba Köyü Mahmut Bey Camii için Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından hatıra parası bastırıldı. Vali Meftun Dallı, hatıra parasının Cuma günü satışa sunulacağını belirtti.

Kastamonu Valiliği himayelerinde, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) koordinasyonunda yaklaşık 4 yıl süren çalışmalar neticesinde, Kastamonu Merkez ilçesindeki Kasaba köyünde bulunan ve halk arasında ‘Çivisiz Cami’ olarak da bilinen Mahmut Bey Camii, 2023 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alarak “Anadolu’nun Ortaçağ Dönemi Ahşap Direkli ve Kirişli Camileri” kategorisinde tescil edildi. UNESCO Dünya Mirası Listesine girdikten sonra Kasaba Köyü Mahmut Bey Camii ile ilgili çeşitli projeler ve çalışmalar yürütülmeye başlandı.

Bu kapsamda 1366 yılında inşa edilen Mahmut Bey Camisiyle ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından hatıra parası bastırıldı. Bastırılan hatıra parasının 17 Ocak Cuma Günü saat 11.00’da satışa sunulacağı belirtildi. Satışa sunulacak olan hatıra parasının UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Mahmut Bey Camisinin tanıtımı içinde büyük önem taşıyor.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Vali Meftun Dallı, Kastamonu’nun en kıymetli tarihi eserlerinden olan ve 2023 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne giren Mahmut Bey Camii için, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından hatıra parası bastırıldığını kaydetti.

Vali Dallı, “Candaroğulları Beyliği döneminde, 1366 yılında, Mahmut Bey tarafından yaptırılan ve Kastamonu’muzun merkez ilçesine bağlı Kasaba köyünde bulunan Mahmutbey Camii, üst örtüsünün bindirme tekniğiyle inşa edilmesi sebebiyle halk arasında ‘Çivisiz Cami’ olarak da adlandırılıyor. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü A. Yasir Şahin Bey’e, personeline ve emeği geçen herkese, Kastamonu adına teşekkür ediyorum” dedi.

Mahmut Bey Camii hakkında

Kastamonu’nun Merkez ilçesine bağlı Kasaba köyünde bulunan Mahmut Bey Cami, üst örtüsünün bindirme tekniğiyle inşa edilmesi nedeniyle halk arasında “Çivisiz Cami” olarak biliniyor. Candaroğulları Beyliği Dönemi’nde 1366 yılında Mahmut Bey tarafından inşa ettirilen Cami, kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı ve 17,9-11,55 metre boyutlarındadır. Dış duvarları moloz taştan inşa edilen caminin iç mekanında tamamen ahşap tercih edilmiştir. İç mekanda mihrapta ve pencere çerçevelerinde alçı, kitabe levhası ve giriş kapısının söve ve lentolarında mermer kullanılmıştır. Anadolu Türk mimarisinde Kasaba Köyü Mahmut Bey Camii mimari, malzeme-teknik özelliklerinin yanı sıra tüm iç mekana yayılan süslemeler dikkat çekiyor.