Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Adıyaman Belediyesi Toplum Merkezi’ne 30 adet bilgisayar desteği sağladı.

6 Şubat depremlerinden etkilenen bireylere psikolojik, sosyal ve hukuki destek sağlamak amacıyla, 8 Şubat’ta UNDP ile Birleşik Krallık arasındaki ortaklık kapsamında Birleşik Krallık Fonuyla Hatay ve Kahramanmaraş ile birlikte Adıyaman’da inşa edilen ve Adıyaman Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren toplum merkezine, bilgisayar sınıfı da kuruldu.

Bu kapsamda UNDP’nin sağladığı 30 adet bilgisayar toplum merkezine hibe edildi.