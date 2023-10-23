Nilüfer Belediyesi’nin Unçukuru Mahallesi’ne kazandırdığı Unçukuru Mahalle İletişim Merkezi ile Kadın ve Çocuk Akademisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Muhtarlık, kıraathane, berber gibi alanların yer aldığı modern hizmet binasında, çok yönlü eğitimlerin gerçekleştirileceği atölye salonları da bulunuyor.

Nilüfer Belediyesi, kente değer katan nitelikli ve modern hizmet binalarına bir yenisini daha ekledi. Unçukuru Mahallesi’nde vatandaşların birçok talebini karşılayacak nitelikteki Unçukuru Mahalle İletişim Merkezi ile Kadın ve Çocuk Akademisi, düzenlenen törenle açıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Unçukuru Mahalle Muhtarı Ali Bulut, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri ile Nilüfer Belediye Başkan Yardımcılarının yer aldığı hizmet binası açılışına, Unçukuru sakinleri de yoğun katılım gösterdi. 450 metrekare kapalı alana sahip ve 2 katlı inşa edilen hizmet binasının giriş katında muhtarlık ve mahalle iletişim merkezi, kıraathane ile berber salonu, ikinci katında da 4 ayrı salonda kadın ve çocuklara yönelik çok yönlü eğitim faaliyetlerinin yürütüleceği “Kadın ve çocuk akademisi” ile doktor odası gibi bölümler yer alıyor.

Açılışta konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer’in kırsal nitelikli mahallelerindeki hizmet binası ihtiyacını gidermek için atılan adımlara, Unçukuru Mahallesi’ni de eklediklerini söyleyerek, “Eski hizmet binası depremsellik açısından tehlike arz ediyordu. Uzun süredir burada kapsamlı bir hizmet binasına ihtiyaç duyuluyordu. Bu ihtiyacı karşılamak için hem muhtarlık ve mahalle iletişim merkezini hem farklı işlevleri bir arada bulunduran bir proje geliştirerek, hayata geçirdik. Kadın ve çocuklara yönelik de burada güzel hizmetler vereceğiz” diye konuştu.

Özellikle kırsal nitelikli mahallelerdeki kadın ve çocukların eğitimini ve sosyalleşmesini önemsediklerinin altını çizen Başkan Erdem, Kültür, Çalı, Hasanağa, Büyükbalıklı, Konaklı, Fethiye ve Kızılcıklı mahallelerinden sonra 8. kadın ve çocuk akademisini Unçukuru Mahallesi’ne kazandırdıklarını belirtti. Akademide el sanatları ve hobi atölyelerinden kişisel, mesleki, akademik gelişime yönelik eğitimler ile spor çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyleyen Başkan Turgay Erdem, “Kadınların yanı sıra burada çocuklarla; okul derslerine yardımcı çalışmalar, kişisel gelişimi ve üretkenliği destekleyici atölyeler ve eğlenceli oyun etkinliklerimizde buluşacağız. 3-6 yaş grubu çocuklar için okul öncesi atölyemiz de hizmetinizde olacak. Çalışmalarımız zaman içinde sizlerin talep ve katkılarıyla daha da zenginleşecek. Bugüne kadar açılan akademilerimizde kadınların bir araya gelerek kadın dayanışmasını yaşadıklarını, birlikte ürettiklerini ve paylaştıklarını görmek bizi hep heyecanlandırdı. Unçukuru’nda da tüm kadınların ve çocukların bu güzel ortamı katılımlarıyla ve emekleriyle güzelleştireceklerinden kuşkum yok” şeklinde konuştu.

Kırsal mahallelere yapılan hizmetlerle kırsalı güçlendirmeyi amaçladıklarını söyleyen Başkan Erdem, kapatılan köy okullarına da değindi. Köy okullarının kapatıldığını, ailelerin çocuklarını okutabilmek için köylerini terk etmek zorunda kaldığına dikkat çeken Başkan Turgay Erdem, kırsala yapılan hizmetlerle geri dönüşü sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem şöyle konuştu: “Burada maalesef okulları kapattılar. Çocuklarımızı artık en yakın yerdeki okullara göndermek, taşımalı eğitimle çocuklarımızın eğitim almasını sağlamak zorunda kalıyoruz. Genç anne ve babalar, çocuklarını okutabilmek için köylerini terk ediyorlar. Biz, tam tersini, bu eğitim alanlarının bu bölgelerde olmasını ve gençlerimizin, çocuklarımızın buralarda yetişmesini, büyümesini destekleyen bir yapı içindeyiz.”

CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin de, “Cumhuriyetin 100. yılında böyle güzel bir hizmet binasının kente kazandırılması bizim için de gurur verici. Unçukuru sakinlerine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Unçukuru Mahalle İletişim Merkezi’nin nitelikleriyle bölgede tek olduğunu belirten Unçukuru Mahalle Muhtarı Ali Bulut da, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, protokolle birlikte Unçukuru hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi ve muhtarlık, kıraathane, kadın ve çocuk akademisindeki atölyeleri gezdi.