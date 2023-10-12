Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Uncalı Kent Mezarlığı’nda başlattığı yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar cenaze ve definle ilgili tüm işlemlerini daha modern şartlarda kolayca yapabiliyor. Cami, morg, gasilhane ve diğer hizmet birimlerinin yetersiz kalması nedeniyle başlatılan projeyle Uncalı Kent Mezarlığı, modern şartlarda ve ihtiyaca cevap verecek şekildi yeniden inşa edildi.

Daha modern şartlarda işlemler yapılıyor

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde 5 bin metrekarelik alanda 300 kişilik camii, 400 kişilik yarı açık ibadet alanı, 6 adet gasilhane, 36 adet morg, kadın ve erkek abdesthane, idari ve hizmet binaları, atölyeler, dinlenme alanları ve otopark yer alıyor. Yenileme çalışmaları çerçevesinde gasilhane sayısı 2’den 6’ya, morg sayısı 12’den 36’ya yükseltilirken, 85 metrekarelik cami yerine 250 metrekarelik cami inşa edildi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Uncalı Kent Mezarlığı’nda vatandaşlar cenaze ve definle ilgili tüm işlemlerini daha modern şartlarda kolayca yapabiliyor.