AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ve AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz yapımında sona yaklaşılan Soğanlı Çayı taşkın koruma inşaatında incelemelerde bulundu.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ve AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz yapımında sona yaklaşılan Soğanlı Çayı taşkın koruma inşaatında incelemelerde bulundu.

DSİ 23. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan Soğanlı Çayı taşkın koruma inşaatında Ünal ve Güneş incelemelerde yetkililerden bilgi aldı.

İş çerçevesinde 2 bin 600 metre çift taraflı olmak üzere toplam 5 bin 200 metre istifli, taş tahkimatlı sedde, 15 adet brit ve 1 adet sulama bendi olduğu ifade edildi. Ünal ve Altınöz Soğanlı Çayı taşkın koruma işinin Karabük’e ve bölgeye tekrar hayırlı olsun temennisinde bulundu.