Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Erzurum programı kapsamında Palandöken, Yakutiye, Aziziye, Oltu İlçe Müftülükleri, Ömer Nasuhi Bilmen Dini İhtisas Merkezi ve Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Genel Başkan Nuri Ünal’a, Genel Başkan Yardımcıları Kadir Şahin, Erzurum Şube Başkanı İsmail Gülli, Şube Başkan Yardımcıları ve temsilciler eşlik etti.

Ziyaretlerde; Palandöken İlçe Müftüsü Ahmet Gözcü, Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin, Aziziye İlçe Müftüsü Ebubekir Bayrak, Ömer Nasuhi Bilmen Dini İhtisas Merkezi Müdürü Doç. Dr. Zeki Koçak, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Cengiz Keskin ve çalışanlar ziyaret edildi.

Genel Başkan Ünal; “Sendikal faaliyetler hakkında bilgiler vererek, Diyanet İşleri Başkanlığı ve çalışanların her alanda en üst seviyede olması için çalıştıklarını” dile getirdi.

Ünal; “Ülkemizin birliği ve dirliği için Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı ülkemizin her yanında en güçlü bir şekilde olmak durumundadır.

Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak, yapılan hizmetlere dün olduğu gibi bugün de katkı sunmaya devam edeceğiz. Önce ülkem anlayışı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurumsal yapısını zedelemeden, çalışanlarımızın huzurlu, mutlu ve başarılı bir çalışma içerisinde olması için çaba sarf ediyoruz. Devletimize sadakat, milletimize hizmet anlayışıyla, Diyanet personeli olması aidiyetinin en yüksek oranda olması, kurum yöneticilerimiz, çalışanlarımız ve hepimizin görevidir.” dedi.

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nü ziyaretinde Ünal; “Vakıflar bizim için çok değerlidir. Ecdadımızın bize emanetlerini koruyarak geleceğe taşımaktadır. Az sayıda personeli ile özverili bir şekilde hizmet etmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü Cumhurbaşkanlığına bağlanmalıdır. İllerde Şube Müdürlükleri ve şeflikler tekrar açılmalıdır” diyerek çalışanlarımıza başarılar diledi.

Müftülük personellerini odalarında ziyaret ederek aylık mutad toplantılara katılan ve Sendikal faaliyetler, 3600 ek gösterge, Banka promosyonları, 4/B Sözleşmeli çalışanların kadroya geçirilmesi gibi çalışmalar ile güncel konular ile ilgili bilgilendirmeler yapan Genel Başkan Nuri Ünal; “Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü hakkında bilgiler verdi ve sendikal çalışmalarımızı anlattı. Görüş, öneri ve sorunlarla ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ardından; teşkilatlanma çalışmaları kapsamında Oltu ilçesini ziyaret eden Genel Başkan Ünal, Erzurum Şubemizin düzenlemiş olduğu yemekli programda üyelerimiz ve din görevlilerimizle bir araya geldi.

Toplantıda konuşma yapan Genel Başkan Ünal özetle şunları söyledi;

“Sendikamız kuruluşundan itibaren ilkeli, kararlı, sorumlu ve ahlaklı anlayışıyla yoluna devam etmektedir. Sendikamızın yetkili olabilmesi için, çalışmalarımızı biraz daha artırmamız gerekmektedir. Her arkadaşımız üstlendiği görevi layıkıyla yerine getirmenin çabası içerisinde olmalıdır.

Çalışanlarımızın problemlerinin çözümü yine Türk Diyanet Vakıf-Sen’in ve Türkiye Kamu-Sen’in yetkili olması ile olacaktır. Türk Diyanet Vakıf-Sen ve Türkiye Kamu-Sen olarak, bizim ilkemiz önce ülkemiz anlayışıyla, Devletimizin daim, ülkemizin güçlü, milletimizin huzurlu, çalışanlarımızın mutlu olması için mücadeleye sizlerle birlikte devam edeceğiz.

Katılımlarınızdan ve katkılarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

Ayrıca, Türkiye Kamu-Sen Erzurum İl Temsilcisi Mucip Gözeger, şube başkanları ve il temsilcileri ile istişare edildi. MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül ve MHP Oltu İlçe Başkanı Vedat Sağlam ziyaret edilerek görüş alışverişinde bulunuldu.