Devrek AK Parti teşkilatı tarafından “2023’e doğru şehir buluşması” gerçekleştirildi.

Devrek AK Parti teşkilatı tarafından “2023’e doğru şehir buluşması” gerçekleştirildi.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde AK Parti teşkilatı tarafından “2023’e doğru şehir buluşması” gerçekleştirildi. Devrek Öğretmenevi’nde organize edilen kahvaltılı buluşmada AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ve diğer partililer hazır bulundu. Düzenlenen toplantıda, 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilecek seçimlerde hep birlikte canla başla çalışılması vurgusu yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dolayısıyla da AK Parti’yi yeniden iktidara taşıyarak hizmet etmelerini sağlamanın asli görevler arasında yer alması gerektiği vurgusu yapıldı.

Düzenlenen toplantıya; AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, AK Parti İlçe Başkanı Murat Durdubaş, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nergiz Çelik ve çok sayıda davetli katıldı.