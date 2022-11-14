Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan un yüklü tır devrildi. Kazada tırın dorsesindeki binlerce paket un çevreye saçılırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan un yüklü tır devrildi. Kazada tırın dorsesindeki binlerce paket un çevreye saçılırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Bolvadin-Emirdağ karayolu üzerinde Organize Sanayi Bölgesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.N.B., idaresindeki 42 AKA 24 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarım arazisine devrildi. Kazada sürücü Y.N.B., yaralanmazken, araç içerisinde kendi imkanları ile çıktı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipleri tırın dorsesinden çevreye dağılan binlerce un paketinin toplanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, devrilen tır ve un çuvalları ise dron ile görüntülendi.