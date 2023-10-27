Bilecik’te bir un fabrikasının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince zamanında müdahalesiyle söndürüldü

Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi’nden faaliyet gösteren bir un fabrikasının çatı kısmında kaynak yapılırken, çıkan kıvılcımlar bir anda etrafa sıçradı. Bu esnada çatıda başlayan ve ardından depoya sıçrayan alevler bir anda etrafı sardı. Olay yerine Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri ile 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin üstün gayretleriyle alevler fabrika kısmına ulaşmadan söndürüldü.

Polis yangınla ilgili inceleme başlatırken, itfaiye ekipleri soğutma işleminin ardından olay yerinden ayrıldı.