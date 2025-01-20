Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, KOÜ Umuttepe Kampüsü Cami ve Otopark Projesi’ni yarıda bırakan MST Üstyapı A.Ş.’ye 1 milyon 247 bin 220 TL ceza kesti.

İzmit ilçesi KOÜ Umuttepe Otopark ve Cami Yapımı projesinde 2024 yılı ocak ayından bu yana herhangi çalışma gerçekleştirmeyen MST Üstyapı A.Ş.’ye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 milyon 247 bin 220 TL ceza verildi.

2024 yılının ocak ayından bu yana firmadan kaynaklı sebeplerden dolayı çalışma yapılamadığı, Büyükşehir’in firmaya iş programının gerisinde kaldığı ve ekip artırımı yaparak iş ve işlemlerin hızlandırılması hususunda yazılı uyarılar yaptığı bildirildi. Buna rağmen firmanın herhangi bir çalışma yapmayarak işin yarım kalmasına sebep olduğu aktarıldı.

Büyükşehir, projeyi en kısa sürede kaldığı yerden başlatmayı hedefliyor. Etüt Proje Daire Başkanlığı tarafından ikmal ihale dosyası hazırlandı. İdare, ivedi şekilde ikmal ihalesi işlemlerini başlatacak.