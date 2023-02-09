Deprem felaketinin 88’nci saatinde umutları tekrar yeşerten kurtarma operasyonu Kahramanmaraş’ta gerçekleşti. Sakarya itfaiyesi, 4 katlı binanın enkazından bir vatandaşı daha sağ kurtardı.

Deprem felaketinin 88’nci saatinde umutları tekrar yeşerten kurtarma operasyonu Kahramanmaraş’ta gerçekleşti. Sakarya itfaiyesi, 4 katlı binanın enkazından bir vatandaşı daha sağ kurtardı.

Türkiye’yi yasa boğan ve 10 şehrin etkilediği depremin 4’üncü gününde bölgede çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında süren çalışmalarının 88’nci saatinde mutlu eden bir haber geldi. Depremin hemen ardından bölgeye hareket eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri birçok kişiyi enkaz altından sağ olarak kurtardı. Kahramanmaraş Azerbaycan Bulvarı’nda bulunan ve yıkılan 4 katlı İnci Apartmanı’nın enkazından ses gelmesi üzerine ekipler harekete geçti. Burada zamanla yarışan Sakarya itfaiyesi, Yunus Akgün isimli vatandaşı sağ olarak kurtardı. 88’nci saatte umutları yeşerten bir kurtarma daha yaşanırken, bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.