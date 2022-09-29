Tokat’ın Reşadiye ilçesinde 2 gündür kayıp olan yaşlı adamın Mehmetçik tarafından sağ bulunması yakınlarını sevindirdi.

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde 2 gündür kayıp olan yaşlı adamın Mehmetçik tarafından sağ bulunması yakınlarını sevindirdi.

Edinilen bilgiye göre, Reşadiye ilçesi Kapaklı köyünde yaşayan Bahattin Öztürk (81) "çıra kesmeye gidiyorum" diyerek evinden ayrıldı. Kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 2 gündür devam eden arama çalışmalarında jandarma iz takip köpeği tarafından Öztürk, köye yaklaşık 3 kilometre uzakta bulundu. Bir ağacın dallarına arasına sıkışmış vaziyette bulunan yaşlı adam hastaneye sevki için ekipler yoğun çaba gösterdi. Arazinin engebeli olması nedeniyle Öztürk, Mehmetçik tarafından sırtta taşındı. Reşadiye Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavisinin ardından şahıs Niksar Devlet Hastanesine sevk edildi.

Keramettin Öztürk, babasının evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alamadıklarını söyledi. 2 gündür devam eden arama çalışmalarında babasının daha önceki yıllarda koyun otlattığı yerde bulunduğunu belirten Öztürk, kurtarma ekiplerine teşekkür etti. Ayten Önder’de babasın sağ salim bulanmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek kurtarma ekiplerine teşekkür etti.