Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü son sınıfta okuyan 22 yaşındaki Asperger sendromlu Günsu Ergüven, öğretmen olduğunda özel çocuklara müzik eğitimi vermeyi hedefliyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü son sınıfta okuyan 22 yaşındaki Asperger sendromlu Günsu Ergüven, öğretmen olduğunda özel çocuklara müzik eğitimi vermeyi hedefliyor.

Yüksek işlevli otizm türlerinden biri olduğu düşünülen Asperger sendromuna sahip Günsu Ergüven, DEÜ Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü son sınıfta okuyor. Çocukluk çağında sık sık akran zorbalığına maruz kaldığını belirten Ergüven’in hayali, öğretmen olduğunda özel çocuklara müzik eğitimi vermek ve özel çocukların dışlanmadığı bir dünyada yaşamak.

“Akran zorbalığına maruz kalıyordum”

Ergüven, “Otizmle Asperger sendromu genelde karıştırılıyor. Ben Asperger sendromluyum. Özellikle çocukluk çağında otizmli ve Asperger sendromlu kişiler akran zorbalığına maruz kalıyor. Ben de çok sıkıntı çektim. Dalga geçiyorlardı, dışlanıyordum. Ortaokulda hocamın yönlendirmesi ile piyanoya başladım, ardından Manisa Güzel Sanatlar Lisesi’nde okudum. Lise eğitimimi tamamladıktan sonra üniversiteyi kazandım. İnşallah bu sene mezun olacağım. Üniversitede hiçbir sorunla karşılaşmadım. Arkadaşlarımla aram çok iyi. Okulu bitirince müzik öğretmeni olacağım. İleride özel çocuklara müzik eğitimi vermeyi hedefliyorum. Hayalim; Otizm Eylem Planı’nın uygulanması, otizmli ve Asperger sendromlu çocukların dışlanmadığı bir dünyada yaşamak” dedi.