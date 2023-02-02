Ümraniyespor’un başarılı forveti Umut Nayir, bu sezon İstanbul takımlarına karşı Spor Toto Süper Lig’de çıktığı 7 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Ümraniyespor’un başarılı forveti Umut Nayir, bu sezon İstanbul takımlarına karşı Spor Toto Süper Lig’de çıktığı 7 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele eden ancak oynadığı 21 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 yenilgi sonucu topladığı 14 puanla son sırada bulunan Ümraniyespor’da golcü futbolcu Umut Nayir, ortaya koyduğu performansla takımın kötü gidişatına rağmen ön plana çıkıyor. Ligde 18 müsabakada 9 gol, 2 asiste imza atan, Türkiye Kupası’nda ise çıktığı 2 mücadelede 1 gol kaydeden 29 yaşındaki futbolcu, toplamda 10 gol, 2 asistle kırmızı-beyazlıların en skorer oyuncusu konumunda yer alıyor.

İstanbul takımlarını boş geçmiyor

Umut Nayir aynı zamanda İstanbul takımlarına karşı ligde oynadığı maçlarda attığı gol ya da yaptığı asistlerle de dikkat çekti. Umut, son olarak 3-2 yenildikleri Galatasaray karşılaşmasında rakip ağları 1 kez sarstı. Başarılı futbolcu, bunun yanında Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe filelerine de 1’er gol bıraktı Umut’un, Beşiktaş ve Kasımpaşa mücadelelerinde ise 1’er asisti bulunuyor.

Ümraniyespor, 29 yaşındaki oyuncunun 4 gol, 2 asistle oynadığı bu maçların tamamını kaybetti. Sadece 2-0 mağlup oldukları İstanbulspor maçında gol veya asist üretemeyen Umut Nayir, Ümraniye ekibinin sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-3 berabere kaldığı Fenerbahçe ve yine dış sahada 1-0 yenildikleri Galatasaray müsabakalarında ise forma giymedi.