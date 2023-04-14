Ülkemizde meydana gelen depremler sonrası Eskişehir’e gelen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan Umut Market’in faaliyetli sona erdi.

Eskişehir Sanayi Odası tarafından Eskişehir Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen Umut Market’in faaliyeti bugün itibariyle son buldu. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Asrın felaketine karşı millet olarak örnek bir dayanışmanın sergilendiği ülkemizde, bizler de kamu-sanayi iş birliği içerisinde Eskişehir’e gelen ve afetten etkilenen binlerce aileye; gıdadan giyime, hijyen malzemelerinden oyuncağa Umut Market ile ücretsiz bir şekilde hizmet verdik. Burada bizlerle birlikte canla başla çalışan, emek veren İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve personellerine, Eskişehir Sanayi Odası üyeleri ve eşleri ile tüm gönüllülerimize sonsuz teşekkür ederim” dedi.