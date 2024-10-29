Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Umut Konteyner Kent İlk ve Ortaokulu’nda Cumhuriyet’in 101. yılı, coşkuyla kutlandı. Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı ve öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Okul Müdürü Olgun Türkmen, yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olduğunu belirterek, “Cumhuriyet bizlere özgür bir toplumda yaşama hakkı tanıyan en kıymetli değerimizdir. Geleceğimiz olan çocuklarımıza bu bilinci aşılamak en büyük görevimiz” diye konuştu.

Törende öğrenciler, Cumhuriyet’e dair şiirler okudu, çeşitli gösteriler sergiledi.

Her bir detayı kusursuz şekilde düzenlenen ve icra edilen Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni büyük beğeni topladı.