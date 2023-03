Yılın farklı dönemlerinde çeşitli yardım çalışmalarında bulunan Umut Kervanı Ağrı, 2022 yılı faaliyet raporunu açıkladı.

Yılın farklı dönemlerinde çeşitli yardım çalışmalarında bulunan Umut Kervanı Ağrı, 2022 yılı faaliyet raporunu açıkladı.

Yıl boyunca çeşitli yardım çalışmalarında bulunan Umut Kervanı Ağrı, ihtiyaç sahibi ailelere umut olmaya devam ediyor.

İhtiyaç sahibi aileler ile hayırseverler arasında köprü vazifesi gören Umut Kervanı Ağrı, 2022 yılı faaliyet raporunu açıkladı.

Ev eşyası, gıda, giyim ve ayakkabı gibi yardımların yanında nakdi yardımda da bulunduklarını belirten Umut Kervanı Ağrı üyesi Deniz Koçuk, "2022 yılı içerisinde yüzlerce aileye gıda yardımında bulunduk, kırmızı ve beyaz et, nakdi para, hayırseverlerle beraber dağıttığımız yardımlarımız oldu, bire bir dağıttığımız yardımlar oldu. Ailelerin isteği üzerine beyaz eşyalar verdik, çamaşır makinası, bulaşık makinası, buzdolabı, fırın, minder, halı gibi ev eşyaları dağıtımında da bulunduk. Kış aylarına doğru kömür yardımında da bulunduk, aile başı 500 kilogram olmak üzere 20-30 aileye kömür ve odun yardımında bulunduk. Nakdi olarak para dağıtımında da bulunduk, hayırseverlerle beraber yardımları dağıttık, kendileri geldiler bire bir gördüler. 600 aileye 400 TL’den, 240 bin liralık gıda yardımında bulunduk, nakdi olarak 400 aileye 500’er liradan 200 bin liralık para dağıtımı yapıldı. Kırmızı et, beyaz et ve aracı usulüyle toplamda 1 milyon 185 bin lira yardımda bulunduk" dedi.