Trabzonspor, Serkan Asan’ın Iğdır Futbol Kulübü’ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Trabzonspor, Serkan Asan’ın Iğdır Futbol Kulübü’ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Trabzonspor, Umut Güneş’in transferi için Başakşehir kulübü ile anlaşmaya vardı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, " Profesyonel futbolcumuz Umut Güneş’in, Başakşehir Kulübü’ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Başakşehir Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2.000.000 Euro + KDV ve şarta bağlı bonus olarak 300.000 Euro + KDV ödeme yapacaktır" denildi.

Kaynak: iha