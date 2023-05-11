Denizli’de 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen farkındalık yürüyüşüne katılan özel bireyler, birçok zorluğun üstesinden geldikleri hayat öyküleriyle takdir topladı.

Denizli’de 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası nedeniyle, il genelinde faaliyet gösteren engelli dernekleri tarafından Gazi Bulvarı’nda farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Tekerlekli sandalyeleri ile yürüyüşe katılan özel bireyler, sosyal mesaj içerikli dövizler taşıdı. Kortejde Umut Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği üyelerinin de yer aldı yürüyüşte haftalarını kutlayan özel bireyler, gerek günlük yaşam, gerekse eğitim ve iş hayatında yakaladıklarıyla başarılarıyla gurur kaynağı oldu.

Dernek olarak 18 yıldır mücadele verdiklerine söyleyen Umut Çocukları Derneği Başkanı Nesrin Akbeyik, çeşitli projeler üreterek toplumda farkındalık oluşturmaya devam ettiklerini söyledi. Bundan sonraki süreçte de değişik etkinliklere imza atarak engellilerin yanında yer almaya devam edeceklerini kaydeden Akbeyik, "Denizli Umut Çocukları Derneği olarak engelliler haftası olan 10-16 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinlikler düzenlemekteyiz. Bugün çocuklarımızda, ailelerimizle birlikte kortej yürüyüşüne katıldık. Farkındalık ortaya koyduk. Bugüne kadar hayal ettiğimiz her şeyi Umut Çocukları Derneği olarak gerçekleştirdik. Aralarında birçok başarıya imza atmış kardeşlerimiz var. Çocuklarımızın hepsi bir maden, hepsiyle gurur duyuyoruz. Hepimizin yüzü gülüyor. Engelleri hep beraber aşıyoruz. Önemli olan düşüncelerimizi gerçekleştirmektir. Bugüne kadar çok önemli projelerimize imza attık. Her bir el engelli arkadaşlarımızın omuzlarına dokunsun. Tebessüm etsin onlara şifa olacaktır. Toplumumuza örnek bir dernek olarak 18 yıldır faaliyetteyiz. Bundan sonraki süreçte de faaliyetlerimiz sürecek" diye konuştu.