DENİZLİ (İHA) – Denizli’de kısa bir süre önce hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’u anma gecesinde sahneye çıkan unutulmaz şarkıların söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan büyük ilgiyle karşılaştı.

Denizli’de geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur için anma konseri düzenlendi. Özel konserde unutulmaz şarkıların söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan sahne aldı. Konser öncesinde kuliste ünlü söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan ile bir arala gelen Umut Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği üyeleri Ferdi Tayfur’un unutulmaz eseri ‘Bana Sor’u birlikte seslendirdi. Dernek üyeleri İlkan’ı büyük ilgi gösterdi.

Arabesk müziğin güçlü ismi Ferdi Tayfur için düzenlenen anma gecesine dernek üyeleri görme engelli Betül ve Gamze Sidekli, cam kemik rahatsızlığı olan Merve Nur Bıyıkoğlu ile birlikte katıldıklarını anlatan Umut Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Nesrin Akbeyik, “Ünlü sanatçımız Ferdi Tayfur’un ölümü bizleri de çok üzdü. Mekânı cennet olsun. Ferdi Tayfur için düzenlenen anma gecesine de dernek üyelerimizle birlikte katıldık. Özel gecede görme engelli üyelerimiz Betül ve Gamze Sidekli, kardeşler Ferdi Tayfur’un unutulmaz eseri ‘Bana Sor’u gecede sahne alan Ahmet Selçuk İlkan ile birlikte okudular. Yine dernek üyemiz cam kemik rahatsızlığı olan Merve Nur Bıyıkoğlu’da Ferdi Tayfur için yazdığı şiiri ünlü sanatçımız Ahmet Selçuk İlkan’a hediye etti. Dernek üyemiz Ahmet Faruk Özdemir ise kendi hazırladığı ‘Gönüllerimizdesin’ panosunu İlkan’a hediye etti. Ayrıca Merve Nur Bıyıkoglu, Ahmet Selçuk İlkan içinde yazdığı şiiri sanatçımıza hediye etti. Derneğimize ve dernek üyelerimizle çok yakından ilgilenen konserde unutulmaz şarkıların söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan’a çok teşekkür ediyorum. Onunla birlikte olmak onun seslendirdiği Ferdi Tayfur şarkılarını dinlemek ona eşlik etmek çok güzeldi. Sanat dolu bir gece yaşadık” dedi.