Umurlu eski Belediye Başkanlarından Erdal Balkan’ın eşi ve Hasan Sarı’nın ablası Nezahat Balkan 84 yaşında hayatını kaybetti. Umurlu’yu yıllarca yöneten 2 başkandan birinin eşi diğerinin ise ablası olan Nezahat Hanım’ın vefatı sevenlerini üzdü.

İkamet ettiği Kuşadası’nda yaşlılığa bağlı bazı sağlık sorunları olduğu öğrenilen Nezahat Balkan akşam saatlerinde adinden fenalaşarak hayatını kaybetti. Dr Ahmet Balkan ve Fahir Balkan’ın anneleri olan Nezahat Balkan, Umurlu Çarşı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Umurlu Mezarlığı’nda toprağa verildi.