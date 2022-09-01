HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Derecik ilçesindeki Umurlu Sınır Kapısı’nın açılması için imza kampanyası başlattı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Derecik ilçesindeki Umurlu Sınır Kapısı’nın açılması için imza kampanyası başlattı.

Şemdinli Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı öncülüğünde Şemdinli ve Derecik ilçesinde bir hafta önce başlatılan imza kampanyası, Yüksekova ilçesinin Cengiz Topel Caddesi üzerinde kurulan stantta devam etti. Bölge insanı için çok önemli olan Umurlu Sınır Kapısı’nın açılması için Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Muharrem Tekin, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan ile Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selami Durna, vatandaşları imza kampanyasına destek vermeleri için çağrıda bulundu.

Umurlu Sınır Kapısı’nın bölgeye katkı sağlayacağını belirten Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Tekin, “Biz bu imza kampanyasını bir hafta önce Şemdinli ve Derecik’te başlattık. Kapımızın kesinlikle açılması için bugünde Yüksekova ilçemizde kampanyayı sürdürüyoruz. Şimdiye kadar 7 bin imza topladık. Kampanyamız cuma gününe kadar devam edecek. Yoğun bir ilgi var. Kapımızı açana kadar devam edeceğiz ve inşallah kısa sürede açılır. Topladığımız imzaları güçlü bir raporla ilgili birimlerimize, Cumhurbaşkanımıza ulaştıracağız. Burada imza kampanyamıza destek sağlayan oda başkanlarımızla birlikte çağrı yaparak, ciddi bir şekilde kampanyamızı sürdürüyoruz” dedi.

Kapının açılması için herkesi imza vermeye davet eden Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç ise “Bir hafta önce Şemdinli Esnaf ve Sanatkarlar Odamızın öncülüğünde hem Şemdinli hem de Hakkari genelinde Umurlu Sınır Kapısı’nın açılması için bir imza kampanyası başlattık. Şimdide Yüksekova’da kapının açılması için imza kampanyası başlattık. Yoğun bir talep var. Artık sınır kapısı açılsın. Özellikle buna ilgi ve dikkat çekmek adına imza kampanyamızı sürdürüyoruz. Bu imza kampanyamız Hakkari ve Çukurca’da da gerçekleşecek. Umurlu Sınır Kapısı’nın açılması için var gücümüzle üzerinde duracağız. Açılması iki ülke arasındaki ekonomi durumlarını kesinlikle iyi yöne götürecektir. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili birimlerin desteğiyle inşallah kısa sürede kapımız açılacak. Destek için herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Umurlu Sınır Kapısı’nın açılmasının tüm bölge için faydalı olacağını belirten Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar da, “Şemdinli ve Derecik’te başlayan imza kampanyası Yüksekova’mızda devam ediyor. Her platformda dile getirdiğimiz Umurlu Sınır Kapısı’nın açılması için tüm uğraşmalarımızla gayret gösterip devam edeceğiz. Bizde artık bu kapının tamamen açılması için yetkililerimizden, büyüklerimizden, hükümetimize çağrıda bulunuyoruz. Sınır kapımız artık açılsın. Hem uluslararası hem de bölgemiz için önemli bir sınır kapısı olduğunu söyleyebiliriz. İmza kampanyamız devam edecek ve destek veren herkese de teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

İki ülke arasında ticareti büyütecek sınır kapısının açılmasını isteyen Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selami Durna ise ’’Bölgemiz her konumda zenginlikler barındıran bir durumdadır. Biz de STK’lar olarak Şemdinli’de başlattığımız imza kampanyamızı Yüksekova’da sürdürüyoruz. Umurlu Sınır Kapısı’nın açılması için herkesin bu kampanyaya destek vermesini istiyoruz. İnşallah bu sınır kapısı herkes için hayırlı ve uğurlu olur, bölgemize güzel şeyler katar’’ dedi.