Aydın’ın Bozdoğan, Karacasu ve Nazilli ilçelerinde umuma açık yerler jandarma ekipleri ve diğer ilgili kurumlar tarafından denetlenirken, jandarma ekipleri 201 şahsı sorguladı.

Aydın’da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bozdoğan, Karacasu, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlıklarınca diğer kurum personelleri ile müşterek olarak Bozdoğan, Karacasu ve Nazilli ilçelerinde umuma açık yerler kontrol edildi. Kontroller esnasında 201 şahsın sorgusu yapılırken, kurumlar tarafından kurallara aykırı hareket eden işletmelere cezai işlemler uygulandı.