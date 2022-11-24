Diyarbakır’da 3 yıldır evlat sahibini olamayan ve 6 ay kemoterapi gören kanser hastası anne 2’li kombine tedaviyle bebek müjdesi aldı.

Diyarbakır’da 3 yıldır evlat sahibini olamayan ve 6 ay kemoterapi gören kanser hastası anne 2’li kombine tedaviyle bebek müjdesi aldı.

Diyarbakır’da yaşayan Sultan ve Kasım Temel Çifti, yumurta tembelliği nedeniyle 3 yıldır evlat sahibi olmadı. Çift, evlat hasreti çekerken anne Temel boğaz kanseri teşhisi sonrası 6 ay kemoterapi gördü. Kemoterapi sonrası arkadaş tavsiyesiyle başvurdukları Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurarak 2’li kombine olan fitoterapi ve akupunktur tedavileriyle gebelik haberi aldı. Kanser süresine moral ve motivasyonu düşen hasta, bebek müjdesiyle evlerindeki matem havası bayram havasına dönerken, bebeklerini kucaklarına alacakları günü iple çekmeye başladı.