Yakutiye Belediyesi’ne bağlı Umudum Köyü’nde her yıl geleneksel olarak yapılan bayramlaşma ve piknik programı düzenlendi.

Bayram ve piknik vesilesiyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, “Belediyemiz tarafından çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarını yaparak yeniden turizme kazandırdığımız tarihi Kalor Tepe mesire alanında yapılan etkinliği düzenleyen UMUDER Başkanımız Abdurrahman Manav ve Umudum Mahallesi Muhtarımız Fatih Bayrak ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. B u günler birliğimiz ve beraberliğimiz pekiştirdiği gibi geleneklerimizi devam ettirme noktasında da önemli. ” dedi.