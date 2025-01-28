Sivas İl Müftülüğü tarafından, kutsal topraklara giderek umre ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlara yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

Sivas İl Müftülüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen "Umre Hazırlık Eğitim Semineri"nde vatandaşlara umre ibadeti ile ilgili bilgiler verildi.

Umre ibadeti esnasında dikkat edilmesi gereken hususları hatırlatan İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, hac ve umre ibadetinde sabrın çok önemli olduğunu ifade etti.

Eğitim kapsamında umreye gidecek vatandaşlara ihrama giriş, tavaf ve Safa ile Merve arasındaki yürüyüş gibi ibadetler uygulamalı olarak anlatıldı.